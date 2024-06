Tanáraink életünk legmeghatározóbb alakjai, tanításuk egy életre elkísér mindannyiunkat. Számtalan alkalommal emlékszünk vissza rájuk, tanításukból utólag értünk csak meg sok mindent. A sok nehézségen, kudarcon felülemelkedve terelgetik a diákokat nap mint nap, és azontúl, hogy megajándékozzák tanítványaikat ismeretekkel, szeretetre, odafigyelésre, egymás tiszteletére, elfogadásra, emberségre nevelnek. A pedagógusok köszöntésén jelen volt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója és Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója is.

Huszár Endre (jobbra) miniszteri elismerést vehetett át Áldozó Tamástól

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Áldozó Tamás köszöntőjében azt mondta, meggyőződése, hogy még a legrosszabb, iskolakerülő gyereknek is van vagy volt kedvenc tanára, aki az egész életében elkísérte. A városvezető a jelenlévők közül külön üdvözölte azokat, akik tanárai, kollégái voltak. – Úgy gondolom, hogy a köz szolgálata a lehető legnagyobb kihívás, hiszen egyszerre kell megfelelni sok-sok elvárásnak, ami lehetetlen. Meggyőződésem, hogy a hivatástudat, egy belső iránymutató tereli a mai pedagógustársadalmat abba az irányba, hogy legyen ereje, kitartása a szolgálathoz – vélekedett a polgármester.

Egyházi Andrea ünnepi beszédében a fenntartók nevében köszönetét és háláját fejezte ki a köznevelési intézmények minden pedagógusának és a nevelő-oktató munkát segítő munkatársaknak a gyermekek érdekében végzett áldozatos munkájukért, helytállásukért. – Meg kell köszönni azt a felelősségteljes munkát, amelyet az országért, a gyermekekért és a fiatalokért végeznek. Meg kell köszönni azt a munkát, amit a közjó érdekében értünk tettek és tesznek. Nagy kihívás pedagógusnak lenni. Köszönet érte mindazoknak, akik vállalják ezt. Ünneplésünk a köszönetnyilvánítás mellett másodsorban tudatosítás is. Helyünk, feladatunk, hivatásunk, küldetésünk tudatosítása. A pedagógusok megbecsültségét az is mutatja, hogy elindult a pedagógusok új életpályamodellje, amelynek első lépéseként 2024. januártól emelkedtek a bérek. Az anyagi elismerés mellett az erkölcsi megbecsülést is meg kell azonban adni a pedagógusoknak, akik nemcsak a múltban és a jelenben tanítottak vagy tanítanak, hanem azoknak is jár a megbecsülés, akik a jövő generációját fogják kinevelni – fogalmazott a tankerületi igazgató.