– A tanulók számára viszont ténylegesen befejeződött a 2023/24-es tanév kedden este a Deákban, ám a pedagóguskollégák számára még nem. Ők július 3-tól mennek majd szabadságra, ami azt jelenti, hogy addig még dolgoznak. Rájuk még szerdán is értekezlet várt két aktuális témakörrel.

A veszprémi Deák-iskola igazgatója, Horváth Szilárd és kollégái a tanévzáró után néhány nappal, július 3-tól mennek pihenni Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

– Az egyik a teljesítményértékelési rendszer bevezetése, annak a sajátosságai, a ránk váró ezzel kapcsolatos tennivalók és feladatok – sorolta Horváth Szilárd intézményvezető. – A másik pedig az intézményi ellenőrzés, és az intézkedési terv ezzel összefüggő megismertetése a kollégákkal. A következő napokban elkészítjük a teremrendet, a szakmai munkaközösségek megbeszéléseket folytatnak, egyeztetnek már a következő tanév előkészítésével kapcsolatos feladatokról – mondta az igazgató.

Milyen felújítások várnak az épületre, kérdeztük. Megtudtuk, a közelmúltban komoly előrelépés és öröm volt az iskola életében a nyílászárók és a tetőszigetelés felújítása. A vezetés reményei szerint a még hiányzó részek is megújulnak majd a jövőben. Azonban a nyári szünetben is biztosan érkeznek szakemberek az iskolába.

– Jó néhány teremre vár tisztasági festés, amit saját karbantartóink fognak majd elvégezni. Aztán néhány tanteremben a táblák vonalazása, ami vár ránk, első és harmadik évfolyamokon elsősorban. Az egyik tanteremben pedig a padlózat cseréjére is sort fogunk keríteni – mondta Horváth Szilárd. – Ez nagy fejlesztés abban a teremben, de olyan kisebb javításokra is sor kerül majd, amire év közben nem volt mód és lehetőség. Reményeink szerint a nyílászárók cseréjének utolsó fázisaként az árnyékolástechnika is megújul ezekben a tantermekben, és így az új tanévben már tényleg egy teljesen megújult környezet várja vissza a gyerekeket – tette hozzá az igazgató.

Arról, hogy mit lehet tudni a következő tanévről, a veszprémi Deák-iskola első embere úgy nyilatkozott, a legfontosabb, hogy a nyolcadikos végzős tanulóik sikeresek voltak. Mindenkinek megvan az a középiskola, ahol a tanulmányait folytatni fogja, eredményesek voltak a központi felvételin a gyerekek.