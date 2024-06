A szavazásra családja körében, édesanyjával, feleségével és nővérével érkezett a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium épületébe. Amint lapunknak elmondta, amióta választhat, minden alkalommal él ezen jogával. – Ez a választás különösen fontos, ilyen még nem volt Magyarországon, hogy egyszerre döntünk az európai parlamenti képviselők személyéről és a helyi vezetésről. Előbbinek talán még sosem volt még ekkora tétje, mint most, hogy háború vagy béke legyen. Egyedül mi vagyunk Magyarországon az a pártcsalád, amely a béke pártján áll. Ezért kérek mindenkit, hogy szavazzon a Fidesz–KDNP EP-listájára. Tapolcán is fontos a béke, egyrészt ezért kérem, hogy szavazzanak rám és a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeire. Tapolcán is mi vagyunk azok, akik békés, nyugalmas kisvárosra vágyunk, és szeretnénk olyan fejlődést elérni, amilyenre talán még sosem volt példa. Erre minden esélyünk megvan, ha a választók bizalmát elnyerjük – mondta a polgármesterjelölt.

Lasztovicza Máté, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje családtagjaival együtt érkezett szavazni

Fotó: Tóth B. Zsuzsa