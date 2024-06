Június 13-án 124 centiméteres szabályozási szintet közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Június másodikán érte el a 120 centiméteres szabályozási szintet a Balaton, negyedikén 122, ötödikén 124, tizedikén 125 centimétert mértek.

Balatoni látkép júniusban. Várhatóan idén sem okoz gondot az alacsony vízállás

Fotó: Szijártó János/Napló

Tavaly ilyenkor hasonló adatokról számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság, bár a legmagasabb érték is alacsonyabb volt, mint az idei. A Balaton aktuális vízállását egyébként minden nap reggel 7 órakor teszik közzé a Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Eszerint 2023. június ötödikén 115 centimétert mértek, de a jelentős mennyiségű csapadék hat centiméterrel emelte meg a Balaton vízszintjét egy hét alatt, így 2023. június 12-én reggel a tó átlagos vízállása 121 centiméter volt. Érdekesség, hogy a 2022-es aszályos évben egyes napokon a 80 centimétert is alig érte el a tó vízszintje.

Ehhez képest most több mint 40 centiméterrel magasabb a víz, ami meghaladja a 2019 februárjától hatályos szabályozási szintet, a 120 centimétert, így ez alapján a Sió-zsilip megnyitása lehetséges.