1. Éjjel a várban – Elemlámpák fényénél hallhatjuk a vár egykori lakóinak kalandos történeteit

A VII. Napnyugta utáni várvezetést június 15-én, szombaton 20 órától tartják meg a cseszneki várban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

Ha nappal járunk a cseszneki várban, akkor a középkori erődítmény maradványainak látványa mellett a kilátás nyújt élményt

Fotó: Rimányi Zita/Napló

2. Szentjánosbogár-nézőben a cisztercieknél – Különleges fénytánc rajzáskor szerelmeseknek, romantikusoknak és a természet iránt rajongóknak

Szentjánosbogár-sétákat szerveznek – a rajzástól függően – várhatóan június 15-től a Zirci Ciszterci Arborétumban. A vezetett séták mindennap 20.30-kor indulnak. Előzetes jelentkezés szükséges.

3. Kelengyésládákat is telehímez mintákkal az erdélyi származású bakonyi fafaragó

János 75 címmel Mánya János Magyar Kézműves Remek-díjas fafaragónak nyílik kiállítása a zirci Békefi Antal Városi Könyvtár klubtermében június 14-én, pénteken 17 órakor. Ünnepi köszöntőt mond Kapros Kósa Edit textilművész és Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna népi iparművész.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

4. Jön, jön, jön! A miniszterelnök a Bakonyban – Premier Zircen, ahol öt estére színházzá változik a művház

A miniszterelnök című vígjátékot állította színpadra a Bakony Hangja Színjátszócsoport és ötször adja elő a zirci művelődési házban. Az előadások megtekintése ingyenes, de előjelentkezést kérnek. A darabot a következő időpontokban lehet megtekinteni: június 14-én, pénteken 19 órától, június 15-én, szombaton 19 órától, június 23-án, vasárnap 17 órától, június 28-án, pénteken és június 29-én szombaton 19 órától.

A Bakony Hangja Színjátszócsoport vezetője és új darabjuk rendezője, Gyurácz János Csaba

Fotó: Rimányi Zita/Napló

5. Medve és mamutok közt sétálhat virtuálisan, és valóban is körülnézhet

A napokban elérhetővé vált a zirci Rákóczi tér és a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum is virtuálisan. Bejárhatjuk utóbbit akár a fotelünkben ülve otthonról, de akkor biztosan kedvet kapunk ahhoz is, hogy élőben is megnézzük tárlóit.