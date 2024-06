Az avatási ünnepségen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy már a településen tett első látogatása alkalmával feltűnt számára a községre jellemző aktív civil élet.

– Azóta azt is látom, hogy szisztematikus építkezés folyik a településen, amely azt célozza, hogy élhetőbbé váljon Monostorapáti, és hogy az Eger-völgye településeinek központjaként valóban központtá váljon. Nem mindegy, hogy a központba valaki rossz szájízzel megy be egy másik településről, vagy pedig úgy, hogy tudja, ott minőségi szolgáltatást kap, minőségi környezetben. Apáti ezt a célt tűzte ki magának. Az elmúlt években megújult az önkormányzati hivatal, az óvoda, az egészségház és a tűzoltószertár. Traffiboxokat helyeztek el a biztonságos közlekedés érdekében és a járda kivitelezésére is keresik a megoldást. Azt látom, hogy Monostorapátinak van egy olyan képviselő-testülete és polgármestere, akik a közjóért akarnak cselekedni. Van merítési lehetőségük a civil szervezeteknek köszönhetően, így betöltheti központi helyzetből fakadó célját a község. Ezért nagy öröm, hogy pár héttel a felújított hivatal épületének átadását követően most átadhatjuk az Egészségházat, valamikor a közeljövőben pedig talán a tűzoltószertárt is. Aztán léphetünk tovább, hiszen nem véletlen, hogy Takács Péter polgármester újra bizalmat kapott és ő irányíthatja tovább a települést. Ez azt mutatja, hogy az itteniek bíznak benne. Ha pedig egy településen a vezetők iránt ilyen nagy a bizalom, akkor az kötelezi a térség országgyűlési képviselőjét, hogy segítse megvalósítani az elöljárók által kitűzött terveket – mondta a miniszter.

Navracsics Tibor, Takács Péter és Kurkó György fogorvos az új fogászati rendelőben

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Takács Péter polgármester arról beszélt, hogy az egészségház felújítása régóta váratott magára. – Mostanra befejeződött, és csak kisebb feladatok vannak hátra. Az épületben kialakított háziorvosi rendelőben, fogorvosi rendelőben, védőnői szolgálatnál dolgozók több évtizede tevékenykednek itt. Sokszor nehéz körülmények között tették a dolgukat, az utolsó időszakban már áldatlan állapotok voltak. 2022-ben olyan projektbe vágtuk a fejszénket, amihez minimális pályázati segítség állt rendelkezésre. Közben egy komoly műszaki probléma miatt kétezer köbméter víz elfolyt itt, de Navracsics Tibor folyamatosan biztatott bennünket. Az önkormányzat képviselő-testülete nem tétlenkedett, elkezdtük a munkát és a tervek megvalósítását – mondta a polgármester, és megköszönte mindazok támogatását, akik fizikai vagy szellemi munkával segítették a megvalósulást. Hangsúlyozta, hogy az épület nemcsak a monostorapátiakat, hanem a környék településein élőket is szolgálja.