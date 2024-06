– Az volt a célunk, hogy a közösségi közlekedés megújítása mellett a kerékpáros közlekedést is tegyük elérhetővé és kényelmessé – mutatott rá a keddi átadáson Porga Gyula, Veszprém polgármestere. – Ezért indítottuk el az elektromos kerékpáros flottát. Ami a magyarországi városok között egyedülálló, az hogy száz százalékban elektromos kerékpárok szolgálják a városlakókat.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hozzátette, nem véletlen, hogy a Veszprém-kártya kedvezményeinél is nagyon fontos szerepet kapott a V-Bike, hiszen 500 forintért egy féléves bérletre van jogosultságuk a kártya tulajdonosainak. A jelenlegi öt állomással a város egészét igyekeztek lefedni, ám az egyetemi városrészben ez az első. De lesz egy hatodik is, együttműködésben a Continentallal, ezt a világcég finanszírozta. Megtudtuk, az egyetemmel is tárgyalásban van a város, mert az intézmény azt szeretné, ha az alsó, illetve a felső kampuszon is létesülnének állomások. Összesen 17 állomás lesz elérhető a városban, ami 106 kerékpárt jelent.

Polgári István, az üzemeltető V-Busz Kft. ügyvezetője elmondta, érzékelték, hogy amint a Veszprém-kártya kedvezményei megjelentek, megélénkült az érdeklődés, elsősorban a bérletes vásárlások iránt. Az elmúlt három hónapban több mint 80 féléves bérletet adtak el Veszprém-kártyával, emellett a napi jegyek vagy háromnapos heti jegyek is szép számmal fogynak.

– A lila kerékpárok egyre inkább láthatóak a veszprémi utakon, és azokat a prioritásokat is megtartottuk ebben a bővítésben, amelyek az első tíz állomásnál, illetve azóta a vasútállomási bővítésnél is szerepeltek. Azaz a közlekedésimód-váltási csomópontokban mindenképpen szerettünk volna elhelyezni állomásokat – mondta. – A lefedetlen városrészek – akár itt az egyetemi városrészben, a központi középiskolai kollégiumnál – nagyon fontos célcsoport.