A Klebelsberg Központ és a Digitális Kormányzati Ügynökség közös programjában köznevelési intézmények diákjai juthatnak ingyenesen laptopokhoz. Szauer István tankerületi igazgató a várpalotai Thuri-gimnáziumban tartott átadáson elmondta, legutóbb decemberben osztottak ki notebookokat, akkor a hetedik, illetve a tizedik évfolyamos diákok jutottak számítógépekhez, most pedig az ötödik, hatodik és a kilencedik évfolyamos tanulók vehetik át az eszközöket.

Kontrát Károly, Szauer István és Dobos Tamás a Thuri-gimnáziumban tartott átadáson

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

– Most tavasszal országos szinten 2581 köznevelési intézményben több, mint 193 ezer darab gépet osztunk ki. Veszprém vármegyében 7006 darab notebookot kapnak a diákok, Várpalotán összesen 479 tanuló jut hozzá ilyen eszközhöz. A Thuri-gimnáziumba ebből 122 darab Dell Latitude 3140 típusú gép jutott – foglalta össze a program tudnivalóit a tankerületi igazgató.

A helyszínen megtudtuk, a személyes használatú notebookokra a múlt év végéig volt lehetőség leadni az igényeket a KRÉTA-rendszeren keresztül. A kiszállítások április második felében indultak, s várhatóan június közepéig minden regisztrált diák megkapja a kért készüléket. A program a személyes használatú gépeken túl intézményi feladatokat szolgáló notebookokat is biztosít az iskoláknak, ezzel javítva az infokommunikációs technológia eszközellátottságát és az azokhoz való egyenlő hozzáférést.

– Könnyen hordozható, a diákjaink mindennapos tanulását hatékonyan segítő, tabletként is használható notebookot kapnak diákjaink, amelyeken az okos tankönyveket is használni tudják – tette hozzá Dobos Tamás, a Thuri-gimnázium igazgatója, aki a gyakorlatban is bemutatta az új eszközök felhasználási lehetőségeit.

A kormány tervei szerint a program ősszel tovább folytatódik, mondta el az átadáson Kontrát Károly. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, a 2022-ben útjára indított kezdeményezés teljes mértékben nemzeti forrásból valósul meg, azóta több százezer diák jutott országszerte modern notebookokhoz.