Magasy Zsolt ezredes 2024. július 1-jétől Németországban teljesít tartós, nem fegyveres külszolgálatot, ezért a pápai katonai repülőtéren Barta Sándor ezredes, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ volt törzsfőnöke váltja a bázisparancsnoki beosztásban. Könczöl Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség Légierő parancsnokság megbízott parancsnoka Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás polgármester jelenlétében úgy fogalmazott, a bázisrepülőtér feladatrendszere eddig is nagyon összetett volt, amely a jövőben tovább bővül.

– A kihívások száma és nehézsége nem csökken, egyre több és egyre komplexebb feladat előtt áll az alakulat, azonban az új parancsnok személye is garancia arra, hogy sikerre fogják vinni ezeket a megmérettetéseket. Kérem, hogy támogassák új parancsnokukat feladatai ellátásában. Ugyanezt kérem a város vezetőitől is, hiszen a bázisrepülőtérnek Pápa városával közös a múltja, a jelene és a jövője – mondta az elöljáró.

Magasy Zsolt leköszönő parancsnok (balra) adta át a csapatzászlót Barta Sándornak

Fotó: Haraszti Gábor

Az átadó parancsnok, Magasy Zsolt ezredes beszédében felidézte azt az időszakot, amikor fiatal hadnagyként átlépte a laktanya kapuját, mint mondta, nem gondolta volna, hogy egyszer az alakulat parancsnokaként fog búcsúzni.

– Nem sok katonának adatik meg az a lehetőség, hogy ahol elkezdte a pályáját, ott is fejezze be. Az itt eltöltött évek bebizonyították, hogy ez egy olyan csapat, amire lehet építeni. Biztos vagyok benne, hogy Barta ezredes úr erre a feladatra felkészült, úgy gondolom, jó parancsnoka lesz a bázisrepülőtérnek. Ez az öt év nagyon gyorsan eltelt, életem egyik legszebb periódusa volt, köszönöm, hogy ennek a legendás csapatnak az élén lehettem – mondta elérzékenyülve a búcsúzó parancsnok.

Barta Sándor ezredes, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ törzsfőnöke beszédében elismeréssel szólt a leköszönő parancsnok munkájáról.

– Egy kiválóan működő, komoly szakmai múlttal rendelkező alakulatot veszek át, amely mindig kiemelkedően, magas szinten teljesítette feladatát. Szeretném megőrizni a csapat eddigi értékeit, ugyanakkor megvalósítani saját elképzeléseimet. Nagy feladat előtt állok, de eddig megszerzett tapasztalataimnak köszönhetően nyugodt szívvel nézek a kihívások elé – fogalmazott.

Az állománygyűlés a csapatzászló ünnepélyes átadásával és – a hagyományoknak megfelelően – meglengetésével ért véget.