A beruházást szombaton adta át Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter avatóbeszédében elmondta, a Magyar falu programnak köszönhetően már az a cél is megvalósulni látszik, amelyről korábban nem mertek álmodni. – A népességelvándorlás megszűnni látszik, bizonyos falvak gyarapodni kezdenek, sőt, a városokból is odaköltöznek emberek. Így már nemcsak a régi épületek felújítása, hanem új telkek kialakítása és a meglevő önkormányzati ingatlanok felújítása is feladat. Sáskán elsődleges cél volt a telkek kialakítása, hiszen a település iránt nagy érdeklődés mutatkozott. A feltételeket, a közúti infrastruktúrát meg kellett ehhez teremteni, a polgármester ezt jól tudta. Biztos vagyok benne, hogy a településen a jövőben is lesz még feladatom, ilyen ambiciózus polgármester kell minden község élére, és akkor a vidéki Magyarország is meg lesz mentve – mondta a miniszter. Gratulációja mellett azt kívánta, hogy csupa jó ember költözzön a faluba, olyan, aki hozzátesz a közösséghez, mely által egyre gyarapszik Sáska.

Horváth Bence polgármester arról beszélt, hogy a Magyar falu program mennyit segített a település fejlődésében. – Amit csak lehetett, mindent kihasználtunk, megújult a játszóterünk, a hivatal épülete kívül-belül, a ravatalozó ugyancsak. A beruházásokat megbecsüljük, az ingatlanokat és azok környékét rendben tartjuk, odafigyelünk az állagmegóvásra. Önerőből ugyancsak fejlesztettünk, területet adtunk el és vásároltunk. Legutóbb 42 építési telket alakítottunk ki, folyamatosan fejlődünk. Örülünk, hogy Navracsics Tibor segíti a falunkat. A közel ezer négyzetméteres aszfaltos útfelújítás annak köszönhetően mostanra elkészült, korábban nagyon sok probléma volt ezzel a szakasszal. Mellette, a temetőhöz vezető kisebb útszakasz felújítását önerőből végeztük el. Reméljük, hamarosan a falut Hegyesddel összekötő út is megújul, s megszűnünk zsáktelepülés lenni – mondta a polgármester, és megköszönte kollégái munkáját.

Az avatási ünnepség a nemzeti színű szalag átvágásával és a helyi dalkör műsorával zárult.