Az útzáró kordonok áthelyezésével adta át a forgalomnak az útszakaszt Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta, valamint Rigó László, a várpalotai vasútállomás állomásfőnöke.

Campanari-Talabér Márta polgármester és Rigó László állomásfőnök az új útszakaszon Fotó: Szabó Péter Dániel

Az évek óta várt beruházás jelentősen meggyorsítja és kényelmesebbé teszi a lejutást a szintén nemrég felújított Bányabekötő útról a vasútállomásra. A 85 méter hosszú, hat méter széles útszakaszt a Strabag Kft. építette, a 34,5 millió forintos költséget saját forrásból Várpalota Város Önkormányzata finanszírozta.

– Hosszú évek óta terveztük már a vasútállomáshoz vezető átkötő út építését. Azért is szerettük volna, ha már az idén elkészül, mert tervezzük a helyi tömegközlekedés átszervezését, s azt szeretnénk, hogy 2025. január 1-től a vasútállomásról az autóbuszok már részben ezen az úton közlekedjenek. A buszközlekedés mellett azonban épp ennyire fontosak az autósok is, hiszen egyre többen jönnek gépjárművel a vasútállomásra. Az ő utazásukat is nagy mértékben megkönnyíti, hogy rövidebb úton juthatnak el úti céljukhoz, ráadásul az új útszakasz átadásával tehermentesíteni tudjuk az Alsóváros egy részét, elsősorban a Kossuth utcát a forgalomtól – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta.

Várpalota polgármesterétől a helyszínen megtudtuk, az önkormányzat az új útszakasz melletti részen a vasútállomásra gépjárművel érkező lakosság számára mintegy 12-14 férőhelyes parkoló kialakítását is tervezi az ősz folyamán az autók kényelmes és biztonságos elhelyezése érdekében.