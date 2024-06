A voksok 53,03 százalékát megszerezve (4432 szavazat) a várost immár 14 esztendeje vezető Campanari-Talabér Márta (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást Várpalotán. Ellenfele, Baráth Ferenc (PPCE-DK-MSZP-Párbeszéd) 46,97 százalékot szerzett (3926 szavazat).

Fotó: Szabó Péter Dániel

Várpalota nyolc egyéni választókerületének mindegyikében a Fidesz-KDNP pártszövetség képviselőjelöltjei nyerték a vasárnapi önkormányzati választást. Az 1-es választókerületben (Belváros 1) Ács Krisztián (49,72 százalék), a 2-es választókerületben (Belváros 2) Nagyné Bátor Alexandra (46,21 százalék), a 3-as választókerületben (Kálvária) dr. Dobos Tamás (47,28 százalék), a 4-es választókerületben (Felsőváros) Antal László (49,00 százalék) győzött.

Az 5-ös választókerületben (Tési-domb) Katona Csaba (48,07 százalék), a 6-os választókerületben (Loncsos) Csővári Zsófia Réka (45,92 százalék), a 7-es választókerületben (Alsóváros) Rigó László (45,16 százalék), míg a 8-as választókerületben (Inota falu és a Készenléti-lakótelep) Petneházy Beatrix (52,51 százalék) nyert.

Az októberben megalakuló új képviselő-testületbe kompenzációs listán a PPCE-DK-MSZP-Párbeszéd szövetség két képviselőt, míg a Mi Hazánk Mozgalom egy képviselőt delegálhat.

– Nagyon megtisztelő, hogy negyedszer is bizalmat kaptam a várpalotai választópolgároktól, ráadásul a csapatom mind a nyolc tagját is megválasztották, lehetővé téve az elkövetkező öt évben a nyugodt, városépítő munkát. Eddig is alázattal álltunk a feladatok elé, a folyamatban lévő beruházások mellett rengeteg tervünk van a város jövőjét illetően. Annak különösen örülök, hogy Várpalotán bebizonyosodott: a gyűlölet nem pálya! Az álcivil és ellenzéki pártok minősíthetetlen közösségi médiás kampánya ellenére sikerült ezt az egyértelmű és meggyőző eredményt elérni – mondta el lapunknak Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.