Nagyjából minden diák tudja, hogy milyen értékelésre számíthat, még akkor is, ha pár napot várni kell az egész éves munkát összegző bizonyítványra. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 2. z osztályos tanulója, Bolla Alexandra például kitűnő lesz, azaz minden tantárgyból a legjobb értékelést kapja. Legalábbis az osztályzatok alapján erre számít ő is, és anyukája, Bolláné Nagy Ágnes is. Velük még az évzáró előtt, az utolsó tanítási napokban váltottunk szót.

Fotó: Szijártó János / Napló

Mint megtudtuk, Szandi kedvenc tantárgya a technika és a rajz, de a matekot is nagyon szereti. Szorgalmas tanuló és nyitott mindenre. Otthon sok időt tölt rajzolással, de az újrahasznosítható dolgokból is kreatív alkotásokat készít. – A nyárra sok kirándulást, túrát tervezünk, annak ellenére, hogy a környékbeli tanúhegyeket már mind megmásztuk, mégis mindig új élményt jelent bármelyik útvonal, tanösvény. Ezzel együtt persze a strandolás is előtérbe kerül, amikor az időjárás engedi. Szandi imádja a természetet, szeret a szabadban lenni, mozogni, kirándulni, úszni. Erre a nyáron, egy kitűnő bizonyítvánnyal a háta mögött minden bizonnyal sok lehetősége lesz majd – mondta Bolláné Nagy Ágnes.