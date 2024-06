A Balatonon évek óta tilos kaput vagy kerítést tenni a közterületről vízbe vezető stégekre

A Balatonon évek óta tilos kaput vagy kerítést tenni a közterületről vízbe vezető stégekre, de ezt a szabályt eddig nem tartatták be. Most azonban a dél-balatoni illegális stégkapuk tulajdonosai felszólítást kaptak, hogy 5 napon belül bontsák el azokat, különben a vízügy teszi meg ezt a tulajdonos költségén. Az engedély nélküli stégeket teljesen elbontják, az engedélyezettekről pedig csak a kapukat kell eltávolítani. A tó keleti részén már sokan elkezdték maguk elbontani az illegális víziállásokat, hogy elkerüljék a magas büntetéseket. Most a déli parton is szigorítanak, külön figyelmet szentelve a szabályos stégbejárók szabálytalan kapuira is.

A tulajdonosoknak 5 napjuk van, hogy maguk bontsák le a jogsértő szerkezeteket

A balatoni vízügyi kirendeltség hivatalos honlapján olvasható részletes szabályok szerint a Balatonon tilos közterületről vízbe vezető stégekre kaput, kerítést tenni, mégis több helyen látni ilyeneket. A szabályozás szerint a tónál csak ideiglenes víziállás létesíthető, és csak április 1. és október 31. közötti időszakban tartható a mederben.

A tó keleti részén már sokan elkezdték maguk elbontani az illegális víziállásokat

Azt írják, hogy a déli parton, a part éltől legfeljebb 150 m távolságon belül, 1,5 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított legfeljebb 10 m távolságon belül. Az északi parton 2 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított 2-4 méteren belül, illetve a hajózási hatóság hozzájárulásával a nádszegély szélétől számított 8 m-en belül telepíthető.