A tavalyi Hosszúasztal Piknik az EKF egyik legjobb - ha nem a legtutibb - közösségi eseménye volt, és aki ott volt, várta a folytatást, szerette volna felidézni azt az élményt, amit 2023 nyarán átélt. A nem mindennapi piknikre ebéd után folyamatosan érkezett Veszprém és környékének apraja-nagyja, családok, baráti társaságok, civil és nyugdíjas közösségek.

A kitűnő nyári időben aztán Magyarország legnagyobb piknikjének egyedülálló hangulatát villantották fel a Veszprémvölgyben. Az összesen közel 1500 méter hosszú asztalok útját kék, sárga és piros léggömbök jelezték a patak partján. A sok-sok finomság mellett mutatványosok, zenészek és zsonglőrök gondoskodtak a nagyszerű hangulatról és megrendezésre került a Régiós ízek versenye, valamint az Asztal szépségverseny is. Utóbbinak az volt a lényege, hogy akik a nagymama porcelánjával, illetve nagypapa vágódeszkájával és bádogbögréjével, vagy bármilyen régi konyhai eszközzel vagy étkészlettel díszitette fel asztalát, az bekerült az Asztal szépségversenybe, a legkreatívabb és legharmonikusabb asztalok tulajdonosai pedig értékes nyereményekkel gazdagodhattak.

Markovits Aliz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója az első összejövetelen úgy fogalmazott a helyszínen a VEOL érdeklődésére, hogy a piknik jól jelképezi azt az összefogást, ami az Európa Kulturális Fővárosa program mentén alakult, hiszen 116 település fejezte ki csatlakozását. "Ez abban is megmutatkozik, hogy most szó szerint is egy asztalhoz tudunk ülni. Különbözőek vagyunk, ám mégis jól tudunk együttműködni egy program és egy régió érdekében."