Közölték, a vízimentők valójában nem egyedül dolgoznak a strandon, ugyanis egy szervezett rendszer áll mögöttük, melynek irányítója a Mentésirányítási Központ, utóbbi rádión keresztül folyamatosan kapcsolatban áll minden strandi vízimentővel. Így tudják biztosítani a legmagasabb szintű ellátást a fürdőzőknek a Balatonon.

Aki korán jár le a strandra, hallhatja is, hogy a strandi mentő a műszak kezdetén bejelentkezik a rádión a központ felé. Elmondják, hogy megjelentek a szolgálatban, beszámolnak arról, rendben van-e a felszerelésük, illetve szükség van-e valaminek a cseréjére. Ha szolgálat közben olyan eset történik a strandon, amihez magasabb szintű ellátás szükséges, például mentőtiszti, mentőorvosi ellátás vagy mélyvízi mentés, azt a vízimentő rádión jelzi a központnak, ami riasztja a megfelelő egységet a helyszínre. A strandi vízimentők azt is bemondják, ha mentésbe kezdenek, így a központ automatikusan odaküldi a legközelebbi mentőhajót segítségül. A vízimentők folyamatosan kommunikálnak az esetről a központtal. A strandi mentő elkezdi a mentést, amit szükség esetén kiegészíthet a hajós szolgálat mentőorvossal, mentőápolóval a fedélzetén. Ha szükséges, szárazföldi egységeik kórházba szállítják a bajbajutottat az esetkocsival. Tehát a strandi vízimentők mögött egy olyan apparátus áll, ami sosem hagyja őket egyedül, hívták fel a figyelmet. Bármikor kérhetnek és kapnak is segítséget, ráadásul gyorsan. Olyan szervezetben dolgoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani a fürdőzőknek és a vízi sportolóknak sérülés vagy rosszullét esetén. A központ a balesetek megelőzésében is segíti a strandon lévő vízimentőt: minden reggel részletes időjárás-jelentést olvasnak be a rádión, így minden vízimentő tudja, mire számíthat, mire kell figyelnie, készülnie aznap a víz hőfokától kezdve az UV-sugárzáson át a szélsebesség vagy szélirány változásáig. Ha napközben jelentős időjárás-változásról kapnak hírt, vagy változik a viharjelzés állapota, a központ azonnal értesíti a strandi mentőt. A központban dolgozók tartják a kapcsolatot a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal (BVFK), az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ), az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Meteorológiai Obszervatóriumával, illetve a katasztrófavédelem Balaton körüli vármegyei igazgatóságaival. A siófoki obszervatórium külön felületet biztosít számukra, ahol összesítve lehet látni a jelenlegi és várható időjárást. A mentésirányítást nem csak a strandi vízimentők tudják elérni, hanem bárki. Így a riasztási telefonszámon (+36 30 3 83 83 83), vagy a BalatonHelp okostelefonos applikáció segítségével, illetve a hajósok által használt 16-os segélykérő csatornán keresztül. A Balatonon strandolóknak, sportolóknak azt ajánlják, töltsék le az említett applikációt, mert ezzel tudnak a leggyorsabban segítséget kérni. Ha így riasztják a vízimentőket, a szolgálatvezetők látja a monitoron a segítséget kérő GPS-koordinátáit, telefonszámát is, így azonnal hívja is a bajbajutottat. A műszaki mentést is a legcélravezetőbb ezen az applikáción kérni. A vízimentők köszönettel szóltak a Magyar Honvédség, a siófoki obszervatórium, a BVFK, az OMSZ, valamint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület segítségéről, támogatásáról.