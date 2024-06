– A szóbeli érettségik intézményünkben június 24-én kezdődnek el idén. Két érettségi bizottság fog dolgozni nálunk, három-három napon át. Az egyik csoportban nemrégiben elballagott gimnazistáink érettségiznek, mindegyikük öt tantárgyból. Magyar nyelv és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből felelnek, akiknek gyengébb lett a matematika írásbelijük, azok ebből a tantárgyból is. Az ötödik a választható tantárgy, nálunk a diákok közül többen választották a biológiát, a kémiát, a földrajzot, a fizikát és a mozgókép- és médiaismeretet – mondta el Balázsné Györek Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója.

A másik vizsgabizottság előtt a művészeti szakra járók vizsgáznak, és 10. , 11. évfolyamosok tehetnek le előre hozott érettségit. A művészeti szakosoknak nem kötelező most öt tantárgyból érettségizniük, a következő tanévben is a zirci gimnáziumban fognak tanulni. Most jellemzően magyarból és történelemből, ha kell, matematikából vizsgáznak, 31 diák közül heten teszik le a teljes érettségit. A többiek az idegen nyelvből később érettségiznek, és a szakmai vizsga számíthat majd az ötödik érettségi tantárgynak náluk.

– Az előre hozott érettségi vállalásáról ugyanazt gondolják a diákok és mi, tanárok. Jó dolog, így terhet vesz le magáról a tanuló, nem egyszerre kell öt tárgyból érettségiznie. Általában idegen nyelvből és digitális kultúrából szoktak előre hozott érettségit letenni 10. és a 11. évfolyamosaink. Gyakori, hogy ilyenkor középszintűt tesznek le, aztán, amikor végeznek, akkor emelt szintűt. Ha az idegen nyelvből legalább hatvanszázalékosra sikerül az emelt szintű érettségijük, akkor középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak. Nálunk idegen nyelvből jellemzően jól felkészültek a tanulók, érdemes nekik ebből a tárgyból előre hozott érettségire jelentkezniük, az emelt szintet is vállalniuk. Ha azt nézem, hogy a csaknem háromszáz vizsgafelelet majdnem húsz százaléka emelt szintű, akkor ez magas arány – állítja a főigazgató.