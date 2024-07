– A forgalomtechnikai tervek nagyrészt készen vannak, egy részük arra vonatkozik, hogyan építsük át az előírásoknak megfelelően a jelenlegi járdákat, padkákat. A közvilágítást is át kell alakítani, ehhez gondoljuk most át azokat a feladatokat, melyeket be tudunk vállalni, illetve a szükséges költségeket. Bizonyos területrészeket is megvásárolt az önkormányzat, hogy meg lehessen valósítani a biztonságos gyalogátkelők kivitelezését – tájékoztatta lapunkat Pergő Margit polgármester, aki elmondta, három zebra elkészítése szerepel a tervekben, ehhez a Magyar Közútkezelő Zrt.-től már megkapták az engedélyt, hiszen országos közút is érintett.

Ezen a területen alakítják ki az új, biztonságos gyalogátkelőket, hármat terveznek

Fotó: Benkő Péter/Napló

Összehangolt kivitelezést igényel a biztonságos kialakítás

– A lakosság igényli a gyalogátkelők megépítését, de nem csupán egyszerű zebrafelfestésről beszélünk, hiszen a teljes kivitelezést össze kell hangolnunk, annak igazodnia kell különböző előírásokhoz. A még szükséges közvilágítási felmérést már szintén elvégezték, augusztus végére készülnek el a tervek, s majd annak függvényében tudjuk pontosan meghatározni – a közútkezelővel való tárgyalás után – a kivitelezés költségeinek megosztását.