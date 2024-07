Abonyi János rektor ünnepi beszédében a végzősökhöz szólt. Elmondta, az intézménytől átvett diploma értékes, hiszen csak azok végezhetnek az egyetemen, akik tehetségüket áldozatos munka árán bontakoztatják ki, a megszerzett tudás pedig boldogulásuk záloga. – De – ahogy fogalmazott – válságokkal terhelt világunkban olyan emberekre van szükség, akik a lehetetlen szakértői, s a végzett hallgatók megtanultak megbirkózni a lehetetlennel is – mondta. Szólt az egyetemen elsajátított kiemelkedő problémamegoldó képességről, szaktudásról, de emlékezett a múltra is. – Meg kell őriznünk azt a bátorságot, egymás iránti kiállást, felelősségvállalást, ami az 1956-os veszprémi egyetemistákat, vezetőiket jellemezte – mondta, s említést tett az egyetem fenntartható jövőért végzett tevékenységéről, hiszen a fenntarthatósági problémák kezelése szintén lehetetlennek tűnő feladat.

Gelencsér Andrásnak (balra) köszönte meg példamutatását utódja, Abonyi János, aki a lehetetlen szakértőinek nevezte a kar végzős hallgatóit

Fotó: Fülöp Ildikó

A lehetetlen szakértőinek lenni

– Az ember élete az, amivé gondolatai alakítják. Bízom benne, hallgatóink gondolkodását sikerült úgy alakítani, hogy a lehetetlen szakértőiként minél többször átélhetik az alkotás, egyensúlyteremtés élményét – zárta beszédét.

Majd Németh Sándor dékán osztotta meg gondolatait, szólt többek között az egyetem oktatási, kutatási tevékenységéről, emellett fontosnak tartja a közösségépítést is. – A végzősök bekerülnek a pannonosok nagy családjába, melynek tagjai itthon és külföldön számos területen dolgoznak, oktatnak, kutatnak. Mindig számíthatnak erre a közösségre – hangsúlyozta, ahogy azt is, pannonosként óriási kereslettel találkoznak a hazai és külföldi munkaerőpiacon. – Bár a gyorsan változó világban a tudás is inflálódik, ezért fontos, hogy folyamatosan képezzék magukat ne csak szakterületükön, hanem gazdasági, környezeti, társadalmi problémák felismerésében is – hívta fel a figyelmet. A dékán köszöntötte Gelencsér András volt rektort, megköszönve hosszú, eredményes tevékenységét, példamutatását.

Németh Sándor a közösségépítést is fontosnak tartja

Fotó: Fülöp Ildikó

Sebők Balázs, a Valeo eAutomotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója díszvendégként mondott köszönetet ünnepi beszédében az egyetem vezetőségének a több évtizedes kapcsolatért. Párhuzamot vont a munkaerőpiacot korábban jellemző kiszámíthatóság és korunk változatossága között, s lenyűgözőnek nevezte az autóipar elmúlt időszakban lezajlott átalakulásának sebességét. – Mindez előre vetíti, hogy a mérnöki tudásra egyre inkább szükség lesz az egyre komolyabb igényeket támasztó kihívások miatt. Legfontosabb tulajdonságnak a folyamatos fejlődés alapját, a kíváncsiságot nevezte.