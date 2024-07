Gyönyörű lipicai fogatokkal kocsikázik Dévényi Alíz, a tavalyi bál szépe és udvarhölgyei Balatonfüreden szombat kora este, mely már az Anna-bál felvezetése. Az estre 600 vendéget várnak. A bál védnökei: Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere.

A bál nemrég elnyerte a hungarikum címet, házigazdái Juhász Anna irodalmár és Bán László televíziós műsorvezető.

A herendi porcelánszívek idén a Rózsalugas fantázianevet viselik Fotó: Nagy Lajos

Egymás után érkeznek a vendégek, köztük sok fiatal pár, illetve elsőbálozó a Vaszary-villa gyönyörű parkjába, ahol felkötik a hölgyek nyakába a herendi porcelánszíveket, melyek idén a Rózsalugas fantázianevet viselik. Színét a füredi rózsák ihlették, bíborban festik meg, némi arannyal díszítve és minden hölgyet megajándékoznak egy szál virággal is.

Fotó: Kovács Erika

Kontrát Károly országgyűlési képviselő és partnere

Fotó: Kovács Erika

Tradicionálisan idén is a köszöntőkkel kezdik meg a gyönyörű estet

Bóka István polgármester felidézte, "száz évvel ezelőtti, szvinghangulatban rendezzük meg az idei bált, a 20-as, 30-as éveket idézzük fel". Kiemelte az elsőbálozókat, akik tovább viszik ezt a nagy múltú, tradicionális eseményt. Idén a 18 éves hölgyek közül 15-en fogadták el a város meghívását. A polgármester aláhúzta, jövőre nemcsak a 200. Anna-bált ünneplik, hanem Jókai Mór író születésének 200. évfordulóját is, aki sok szállal kötődött Balatonfüredhez, villát is épített itt.

Fotó: Kovács Erika

Átadták a Kiss Ernő-díjat

Simon Attila vezérigazgató, védnök Molnár Ferencnek, az Ilcsi Szépítőfüvek tulajdonosának adta át a Kiss Ernő-díjat, amit minden évben egy olyan úr kap meg, aki sokat tett Balatonfüredért.

Fotó: Nagy Lajos

A köszöntők után a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar muzsikájával a Magyar Nemzeti Balettintézet művészei a palotással, majd a keringővel teremtettek báli hangulatot. A táncot Bóka István polgármester és Dévényi Alíz, a tavalyi bál szépe nyitja meg, melybe egymás után kapcsolódik be a báli közönség.

Az esten idén is 3300 darabból álló porcelánszervizből kínálják a gálavacsorát, mely 120 millió forint értékű, és kategóriájában a világon a legnagyobb. A menü idén is különleges.

21.40 Elismert előadók lépnek fel hamarosan