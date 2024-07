A programon olyan családok vettek részt, amelyekben súlyos, akár életet veszélyeztető (jellemzően daganatos, CF-es és SMA-s) betegségben szenvedő vagy ezekből gyógyuló gyermek él. Az alapítvány több mint tíz éve biztosítja ezen családok nyaralását a Balatonnál.

Mikola József, a Ments Életet Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta:

– Az ilyen és ehhez hasonló élmények jelentősen hozzájárulhatnak a gyerekek gyorsabb gyógyulásához. Az alapítvány programjain a kis betegek családjai is részt vehetnek, hiszen ők is megszenvedik a hosszas kórházi kezelés viszontagságait. A családi rendezvények mellett A Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát című projekt keretei közt igyekszünk kis hőseink különleges kívánságait teljesíteni, míg az Álomiskola programunk a társadalomba történő visszailleszkedésüket segíti személyiségfejlesztő tréningek, nyelvtanfolyamok, sportolási lehetőségek, terápiák, fizikai és koordinációs képességek fejlesztésének finanszírozásával.

– Mindig nagy örömmel veszünk részt olyan rendezvényeken, amelyeken edukálhatunk, ahol felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy hogyan lehet megelőzni a vízi baleseteket. Hiszen a vízimentők legfőbb feladata a mentés mellett az, hogy minél nagyobb számban előzzük meg a baleseteket, tragédiákat. Ám ez a rendezvény kiemelkedik a hasonló események sorából, mert itt olyan gyerekekkel és családjaikkal találkozhatunk, akiknek a napi küzdelmeiből, talpra állásaiból erőt merítünk, és tanulhatunk tőlük helytállást, kitartást, elfogadást – mondta el a program megnyitóján Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

Bognár Tamás, a Porsche Hungaria kommunikációs vezetője kiemelte, hogy Magyarország legnagyobb autóimportőreként nagyon fontosnak tartja a társaság azt, hogy minél szélesebb körű társadalmi felelősségvállalást hajtson végre.

– A Ments Életet Alapítványt büszke támogatói vagyunk már hosszú évek óta, hiszen a tevékenységüket nagyon hasznosnak tartjuk. A magunk eszközeivel szeretnénk a lehető legsokrétűbben részt venni munkájukban, a védőszárnyaik alatt lévő beteg gyermekeknek, családjaiknak segítséget nyújtani. Boldog vagyok, hogy összefogásunk eredményét, a megannyi csillogó gyermeki szempárt személyesen is láthattam a mai rendezvényen. Mindez megerősítést ad a számomra, hogy érdemes ilyen és ehhez hasonló programok mellé állnunk – mondta a kommunikációs vezető.