Olvasóink számos gyanús és kamunak tűnő üzenetet mutattak meg már szerkesztőségünknek, a rendőrség pedig folyamatosan felhívja a figyelmet, hogy sok az online csalás, gyakori a digitális bűnözés, újabb és újabb trükkök jelennek meg, hamis telefonos, netes üzenetek érkeznek fiókjainkba. Mindennapossá váltak az átverések ilyen formában. Elkerülésük érdekében most mi is mutatunk példákat, mert zsebbe vágó manapság az ezzel kapcsolatos tudás. Fel kell készülni arra, hogy sok az álállás, és arra is, hogyan tudjuk a hívószám ellenőrzése révén, az előhívószámra rákeresve elkerülni a leggyakoribb csapdákat, abból ugyanis kiderül, milyen országból küldték a megkeresést.

Átverések elkerülése – Kéretlen állásajánlat esetén érdemes spamként jelenteni az üzenetet és nem szabad a kapott csatolmányra óvatlanul rákattintani

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Átverések álállásokkal, online csalás

Kenyai távmunka euróért? Ellenőrizze a feladó számát! Rá lehet keresni a neten, hogy az előhívószám milyen országot jelöl. Korábban már többször írtunk erről. Legutóbb a Karib-térségből kapott csábító ajánlatot olvasónk, de nem nyaralni hívták. A kecsegtető álomállásban ötvenezer forintot fizetnének neki naponta, csupán tízperces telefonos munkájáért. Mindennapossá váltak az ilyen üzenetek, a Haitiról érkező SMS-ek, a monacói, a mexikói, a texasi, az oroszországi hívások. És ez csak pár Veszprém vármegyében élő tapasztalata.

Akik jelezték a fura telefonhívásokat, üzeneteket szerkesztőségünknek, azoknak mind az a meggyőződésük, hogy ezeket az úgynevezett spameket érdemes jelenteni, azaz érdemes a telefonon ezzel a céllal megjelenő feliratra rákattintani, mert ez valószínűleg csalás. A kéretlen megkereséseknek, a megtévesztések áradatának persze nem lehet így se gátat szabni, ezért a legjobb felvértezni magunkat a tudással: gyanúsnak tekinteni minden váratlan megkeresést, figyelni arra, épp mi a legdivatosabb trükkjük a csalóknak.

Mindenképp legyen gyanús, ha magyartalan az üzenet szövegének megfogalmazása, amit kapott, ez azt jelzi, fordítóprogrammal készíthették. Egy zirci olvasónk ilyet mutatott nekünk, őt felháborította, hogy az amúgy is szorult, kiszolgáltatott helyzetben lévőket, akik régóta hiába keresnek megfelelő munkát, könnyen becsaphatják. Az SMS szerint csak egy mobiltelefon kell az álommunka elvégzéséhez és naponta fizetik az alig negyedórás feladatért a tíz-ötvenezer forintot. Közvetlenül a pénztárcánkba utalják. Ki dőlne be ennek?

Egyébként érkezhetnek az álomszép ajánlatok netes üzenetekben is, az online csalásokra folyamatosan felhívja a figyelmet a rendőrség és fogyasztóvédők is tanácsokat adnak elkerülésükhöz.