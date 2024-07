A nyomtatott sajtó kikerülhetetlen

Kicsit a beszélgetésben kitértünk a személyes tapasztalatokra is. Mátyás Zoltánnak a kedvenc rovata a sport – hiszen másodállásban fociedzőként dolgozik, fiatalabb korában pedig játszott is –, kedveli még a kulturális rovatot, azon belül az irodalmat (elmondása szerint ő is írt novellákat, manapság pedig Csopakon a házukban szoktak zenélni).

– A nyomtatott sajtó kikerülhetetlen – válaszolta arra a kérdésre, hogy milyennek látja a Napló szerepét egy közösségben. Mindig lesz olyan réteg, akinek jó érzés a reggeli kávé közben elolvasni a híreket, átbeszélni azt a szomszéddal vagy épp a családdal.

Az előfizetőktől általában pozitív visszajelzéseket kap, bár vannak, akik a motorja hangja miatt feljelentették, mert „a vendég nem tudott miatta aludni”. A helyi rendőrökkel is jó viszonyt ápol. Amikor pénzt szed be, rá szokott kérdezni, hogy elégedettek-e a munkájával és az újsággal. Mindig jó kritikákat szokott kapni. Úgy véli, hogy a munkáltatójával való kommunikáció javítása és rendszeres értékelési lehetőségek bevezetése hozzájárulna a munkakörülmények javításához.

Mátyás Zoltán olyanoknak ajánlja a munkát, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól; nem félnek a sötétben való munkavégzéstől; van kitartásuk és bátorságuk.

Titzl Vivien