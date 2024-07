A fenntartó Balatonfüredi Tankerületi Központ döntése nyomán a 2023 szeptemberében kezdődő tanévtől ismét önálló intézményként működik a Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola. Így e vonatkozásban hosszú idő után az első, egyébként a sokadik tanévzáró ünnepségen búcsúztak a nyolcadik osztályosoktól, míg a többiektől csak a nyári vakáció idejére köszönt el az iskola.

A Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói utoljára sorakoztak fel az iskola udvarán

Forrás: Kazinczy-iskola

A végzősöktől Horváth Csaba igazgatóhelyettes búcsúzott az intézmény nevében. – Nyugodt szívvel engedünk el benneteket, hiszen az eddigi tapasztalataink és a tények is alátámasztják, hogy a kazinczys diákok megállják helyüket választott középiskolájukban. Intézményünk ajtaja mindig nyitva áll előttetek, bármikor szeretettel látunk benneteket – mondta. Bodor Tamás, a Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója úgy fogalmazott beszédében, hogy ez a tanév kicsit hosszabb volt az eddigieknél, ám sikeres és eredményekben gazdag. – Mindannyiunk közös sikere, hogy ebben a tanévben számos országos és vármegyei szintű győzelmet és sikert értünk el a tanulmányi és sportversenyeken, illetve számos alkalommal öregbítettük iskolánk hírnevét a kultúra területén. Továbbtanulási mutatóink biztatóak, ahogy a középiskolákból érkező visszajelzések is. Új lehetőségként éltük meg önálló intézményként a kissé hosszabb tanévet, amelyben még több közösségi programmal, rendezvénnyel halmoztuk el diákjainkat. Kis elsőseink pedig továbbra is két osztályban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben – tette hozzá az igazgató.