Sokak számára igazi élményt jelent vasúttal bejárni az országot. A vonatok ablakából kitekintgetve számos festői szépségű helyet láthatnak az utazók. Akad azonban olyan, amikor már maga a vasútállomás is szemet gyönyörködtető.

Rigó László állomásfőnök a virágos várpalotai állomás előtt

Fotó: Szabó Péter Dániel

Az elmúlt hetekben a közösségi médiában nagy sikert arató fotóknak köszönhetően Magyarország-szerte sokaknak kiderült, hogy egy ilyen gyöngyszem Várpalota déli kapuja is. Az ország egyik legszebb kisvárosi vasútállomásaként emlegetik az egyik közösségi portálon, miután az épületről készült felvételek kis túlzással végigsöpörtek az interneten.

Több száz virág, közük leander, kannavirág, futórózsa és legényrózsa esztétikusan elrendezett tetszetős látványa fogadja nap, mint nap a Várpalotára érkező utazóközönséget.

Az otthonos arculat kialakításához egy korabeli, az 1900-as évek elején készült a várpalotai vasútállomást ábrázoló képeslap adta az ötletet. Emellett Rigó László állomásfőnök és családja virágok iránt érzett szeretete, és számos szép vasútállomás megtekintését is magában foglaló külföldi út inspirálta.

Az első futórózsákat 2007-ben telepítették az épület elé, majd idővel érkezett a többi virág is. Mára az állomás életének természetes része a növények gondozása, melyből a közfoglalkoztatottak és szolgálattevők egyformán, s nem mellesleg örömmel kiveszik részüket.

Az állomás díszítését kezdetben saját finanszírozásból később városi virágosítási pályázatok segítségével valósították meg, de a MÁV is rendszeresen támogatja a szépítő munkát.

A város déli kapujában szép virágok fogadják az utazóközönséget

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Az itt dolgozók közül mindenki - legyen szó a szolgálattevőkről vagy a közfoglalkoztatottakról – magáénak érzi ezt a kezdeményezést, kiveszi a részét a munkából, s büszke arra, hogy közösen szebbé tudjuk varázsolni szűkebb környezetünket. Azért is fontos mindez, mert sok embernek ez az első benyomása Várpalotáról, amikor a városba érkezik. Jó érzés megtapasztalni a pozitív visszajelzéseket, amelyeket az utazóktól kapunk, mindez arra sarkall minket, hogy tovább folytassuk a virágosítást. Az elmúlt hetekben nagyobb figyelmet kapott vasútállomásunk. Sokan gratuláltak, de akadt például egy olyan érdi házaspár is, akik csak azért utaztak el Érdről Várpalotára, hogy élőben is lássák a virágos várpalotai állomást – mondta el lapunknak Rigó László állomásfőnök.