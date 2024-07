Kertészet 1 órája

Bakonyi banán? Nem csalás, nem ámítás! Mutatunk seregnyi húsevő növényt is (képgaléria)

Banán a Bakonyban? Nem vicc, de nem is lesznek tele vele a helyi piacok. Azért megnéztük, szép a termés Pénzesgyőrben, és a rögtönzött szüreten egy frissen szedettet meg is kóstoltunk. Sokkal édesebb a boltinál. Többen több helyen inkább különlegessége, kinézete miatt próbálkoznak vele. Megél környékünkön is ez a trópusi növény, sőt a híres-hírhedt húsevők is, a kancsókák.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Háza bejáratánál rögtön egy háromméteres, nagy levelű, trópusi növény fogadott minket Pénzesgyőrben Szautner Benjamin kertészetében. Mikor megcsodáltuk, megjegyezte, hogy ez a fatermetű lágyszárúnak a nálunk gyakoribb, télálló változata. Ezt a banánt a hideg évszakokra betakarja, de idén megpróbálkozik vele, hogy ezt is elhagyja. A másik banán nála árnyat nyújt az üvegház bejáratánál, de amelyiket igazán meg szerettük volna nézni, az bent volt a növényeknek szánt épületben, és hét év után a legutóbbi télen elkezdett teremni rajta a sárga kifliforma, amit a boltokból jól ismerünk, amit kedvelünk. Hét év után szüretelhetett először banánt Szautner Benjamin a saját növényéről

Fotó: Rimányi Zita/Napló Jól néz ki a pénzesgyőri banánfa, jót is lehet róla enni. Meg is kóstolhattunk egy frissen szedett gyümölcsöt. A héját nehezebb lehúzni, mint azt megszoktuk, mert vékonyabb, az íze pedig édesebb azokénál, amelyeket az üzletekben venni szoktunk. Szinte szétomlott a szájban. Azt házigazdánktól tudtuk meg, hogy a nála termett banán, ha leszedés után elteszi, akkor nagyon hamar bebarnul, de mi ezt nem vártuk meg, azonnal megettük. A kancsókáknak félelmetes a hírük, de nem húsevők, tulajdonképpen rovaremésztők. Szautner Benjamin gyűjteményében sokféle van

Fotó: Rimányi Zita/Napló Szautner Benjamin kertész, dísznövényekkel foglalkozik, ebből él, az egzotikus növények gyűjteményét csupán a saját kedvére hozta létre. Már gyerekkorában megtetszettek neki, egyet már akkor elkezdett nevelgetni. Most üvegházában a banán mellett van mandarin- és citromfa, pár bromélia, eukaliptusz, szarvasagancspáfrány. Ezeknek és társaiknak elmondása szerint nagy páratartalomra van szükségük. Nem csukódik rá a rovarokra a kancsókák fedele, anélkül is bent ragadnak az üreges, ügyes, kisebb-nagyobb levélképződményben

Fotó: Rimányi Zita/Napló Húsevő növényből egész seregnyit tart. Magyarázata alapján ezek tulajdonképpen rovaremésztők. A kancsókákból nála nagyon sokfélét megnézhetünk, sokféle méretben, színben, mintázatban és alakban pompáznak. Elmondta róluk, hogy a kancsó alakú levélképződményeikben keletkező, a rovarokat vonzó nedvvel csalják lépre áldozataikat. Ha ez sikerül, akkor nem csapódik rájuk a kancsóka fedele, anélkül is bent ragadnak. Aminek tényleg összecsukódik a levele, az a Vénusz légycsapója, és természetesen Benjaminnál ilyen is van. A kancsó alakú levélképződményeikben keletkező, a rovarokat vonzó nedvvel csalják lépre áldozataikat ezek a növények

Fotó: Rimányi Zita/Napló Egyébként egyre gyakoribbak hazánkban a banán növényt gondozók. Benjamin tud róla, hogy nevelnek ilyen növényt a környéken Gyulafirátóton és Romándon is. Hajtást tőle is sokan kérnek, divatjuk van a trópusi és a mediterrán növényeknek, a déli fajtáknak a magyarországi kiskertekben. De azért nem kell hogy fürtökben szedjük a saját udvarunkban a banánt. A pénzesgyőri kertésznek az egzotikus növényekből álló gyűjteménye inkább a nyugalom szigetét jelenti.

Bakonyi banán? Fotók: Rimányi Zita/Napló

Kiültetett pálmák, avokádók, datolyaszilvák, fügék, kivik díszítik a kerteket, de azért az Észak-Dunántúl nem mostanában lesz Toscana, szakértők szerint se. Banánfa pedig van már Écsen, Nyúlon, Jánossomorján, Mosonmagyaróváron, Pannonhalmán is, és panelok tövében szintén látható egy-egy. Ma már egyáltalán nem megy ez ritkaságszámba, de azért még mindig rácsodálkozunk kicsit ezekre. Talán azért is, mert ötven éve csak a boltokban lehetett kapni banánt, ott is nehéz volt hozzájutni, sorba kellett állni érte.

