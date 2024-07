,,A királyszállási elágazótól a Nagy-Kopasz-hegy lábáig újulhat meg az út, mert a tavaszi felméréseket követően már kihelyezték a munkavégzést jelző és forgalomkorlátozó táblákat. Ez azt jelenti, hogy újabb szakasz újul meg a Tés és Várpalota közötti részen. Már meg is érkeztek a munkagépek. Fokozott figyelemmel közlekedjünk!" – írta ki közösségi oldalára tési olvasónk.

Tés és Várpalota között körülbelül félúton újul meg az út egy szakaszon, a munkálatok idején az autósok türelmére van szükség

Fotó: olvasó/Lippert Ferenc

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresésünkre a következő tájékoztatást küldte: ,,A Várpalota–Szápár összekötő út mintegy két kilométeres szakaszán nagy felületű burkolatjavítási munkálatokat végeznek a szakemberek a Magyar Falu Útfelújítási Program keretein belül. Az aszfalt marása után két réteg aszfaltot építenek be, padkát építenek és burkolatjeleket festenek majd. Várhatóan augusztus elején fejeződnek be a munkálatok. Ebben az időszakban forgalomkorlátozásra lehet számítani. Kérjük, hogy a járművezetők fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lassítsanak a munkaterület mellett."

Nyilván hosszabb részen is szükség lenne felújításra, és más útszakaszokon is, folynak, folytak is munkák több helyen, ahogy erről több cikkben is írtunk, és tervez más munkálatokat is a közútkezelő.