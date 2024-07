A július 20-án indított, három alkalomból álló sorozat első rendezvényének címe Nők és a gasztronómia volt, amelyen kitértek a saját márka, brand építésére is. Az egyesület kommunikációs vezetője, Kontics Monika kérdezte a vendégeket, három partnere a gasztronómia területéhez ezer szállal kötődő vállalkozónő, aki saját cégével van jelen a piacon. Beszélgetőtársa volt Fülöp Judit, a tatai Malom és Kacsa Bisztróétterem és Rendezvénytér tulajdonosa, Bagó Zsófia, a PiperePanni Collab. Brand tulajdonosa és Havas Dóra gasztroblogger.

Bagó Zsófia, Fülöp Judit, Kontics Monika és Havas Dóra

Fotó: a szervezők

A vendégek őszintén beszéltek azokról a kihívásoktól, nehézségekről, amelyekkel vállalkozóként, nőként meg kellett küzdeniük a férfiak által dominált szakmában, de beszéltek sikereikről, örömeikről is. Fülöp Judit és családja számára mindig is fontos szerepet játszott az értékteremtés, ezért amikor vállalkozásuk kinőtte az addig székhelyként használt védett vízimalom épületét, arra gondoltak, hogy kulturális, közösségi célt kellene, hogy szolgáljon. A cél mellé azonban kellett egy vállalkozói vonal is, mert a fenntarthatóságot a kultúra nem tudta volna egyedül biztosítani. Így született meg a bisztróétterem gondolata, amit tett követett, és azóta folyamatosan fejlesztik. Fő célkitűzésük, hogy a széles programkínálat és a minőségi alapanyagokra épülő, a kor elvárásainak megfelelő étlap becsábítsa a kikapcsolódni, feltöltődni vágyó vendégeket. Bagó Zsófi vendéglátós családba született, ahogy ő fogalmazott édesapja éttermeiben nőtt fel, így az ő útja ki volt jelölve. – Mindig is vonzott ez a világ, de erősen szerepet játszott életemben az édesanyámtól örökölt kreativitás és érzékenység – hangsúlyozta. Önmagát már kiskorában is úgy látta, mint egy „halat sütő kislány, aki magassarkú cipőt és tündérruhát visel”; valahogy ilyen lett a PiperePanni Brand, ami a magyar minőségi alapanyagokra épülő együttműködés, a termékek pedig az alapító személyiségét, ízlését és kreativitását tükrözik vissza. Hozzátette, hogy magát az álmodozó, kreatív brandépítők közé sorolja. Havas Dóra hobbiként foglalkozott a blogolással, az első között indította Lila füge blogját, hogy „kiírja magából a recepteket”, mert érdekelte a formátum.