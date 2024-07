A Kukkantó című gyermekműsorban folytatódik a már korábban útjára indított Honfoglaló túrák a Káli-medencében című sorozat. A Kukkantó csapata Somody Zsuzsanna műsorvezetővel ez alkalommal a salföldi pálos kolostor romjaihoz indul lovas szekéren, hogy nézőinek is megmutassa az egyik legrégebbi fennmaradt, középkori gótikus stílusjegyeket is hordozó építészeti emléket. Túrájuk során ellátogatnak a Bojtor Károly-díjjal és a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével is kitüntetett, Salföldön élő és alkotó szobrászművész, Raffay Béla portájára.

