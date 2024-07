Már kötelező visszaváltani az italok csomagolásait, akár fémből, akár üvegből, akár műanyagból vannak. Egydecistől a háromliteres edényig. De mi az a betétdíj és hogyan kaphatom akkor most vissza? Mit hova vigyek és hogyan? Mire figyeljek, ha a boltból hazakerültek és otthon már kiürültek a palackok? Hol vannak az automaták? Mi az a REpont és mennyi van belőle? Erről már többször írtunk és most összegyűjtöttük a legfontosabb, a legpraktikusabb tudnivalókat, mert az új visszaváltási rendszer működtetése a mi érdekünk is, környezetvédelmi szempontok miatt is. Úgy tűnik, hazánkban is működni fog. A visszaváltott betétdíjas italcsomagolások száma már július 6-án elérte a tízmilliót.

Betétdíj – Ha vissza akarom kapni, akkor elég a kiürült palackok, flakonok logóit megnézni. A visszaváltást jelzőt kell rajtuk keresni, addig nem szabad összegyűrni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Betétdíj – Figyelje a logót!

A tavaly összegyűjtött flakonokért nem kaphatunk pénzt, mert azokért még nem fizettünk betétdíjat. Az italcsomagolások esetében a július 1. óta vásárolt palackokon, flakonokon, fémdobozokon kell figyelni, hogy szerepel-e rajtuk a visszaváltási logó. Erre eleinte jobban kell ügyelni, mert még nem jut eszünkbe ez automatikusan. De már nem szabad rutinból összegyűrni a műanyag flakont. Csak akkor veszik vissza, ha nincs kilapítva és nem sérült meg rajta a vonalkód. Ez fontos a betétdíj miatt.

Hol találok REpontot?

A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszeréhez kapcsolódóan létrehozott egy applikációt, egy okostelefonos alkalmazást. Ez segít abban, hogy megtaláljuk az összes REpontot, az automatákat és a kézi visszaváltási helyeket, a hozzánk legközelebbit is, és abban is segít az app, hogy közvetlenül a bankszámlánkra utalják a visszajáró betétdíjat. A REpontok száma folyamatosan nő, egyre több kisbolt is csatlakozik a rendszerhez. De a visszaváltott üveg, flakon, doboz díját nem muszáj a boltban levásárolnunk, készpénzben is megkaphatjuk és jótékony célra is utalhatjuk. A Mohu honlapján is megtaláljuk mindezeket a információkat, és az összes nagyobb boltban van REpont, azaz automata, a falusi kisebb boltok önként jelentkezhetnek a rendszerbe, igényelhetik, hogy náluk is legyen visszaváltási hely. Ugyanis nem csak ott válthatjuk vissza a betétdíjas üveget, flakont, dobozt, ahol azt megvettük. Legalábbis az egyutas italcsomagolások esetében.