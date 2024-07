Az esemény helyi szervezője, a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepli idén, ezért faültetést is tartottak az arborétumban. Az ünnepeltek és az őket támogatók mellől nem hiányozhattak az erdélyi vendégek sem: a Magyar Örökség-díjjal elismert kórus dallal működött közre, Böjte Csaba pedig megszentelte a karitász színét is jelképező vöröslevelű japán juhart, melyet közös erővel indított el a növekedés útján Ehrenberger Józsefné Krisztinkovics Mária karitászalapító, Ottó Péter polgármester, Huszár Lőrinc plébános és a civilek részéről Bittmann Károly. Ulrich Józsefné, a karitász csoportvezetőjének köszöntőjéből kiderült, hogy milyen sokoldalú volt a karitatív szervezet eddigi negyedszázada, melyet a rászorulók és bajbajutottak megsegítésének érdekében végeztek a cselekvő szeretet által, támogatóiknak is köszönhetően. Varga Zoltánné karitásztag verses előadással emelte az ünnep fényét.

Böjte Csaba ferences szerzetes megszenteli a jubileum alkalmából elültetett fát, jobbról Ulrich Józsefné, a karitász csoportvezetője

Fotó: Kelemen Gábor

A missziós körútja során a bakonyi kisvárosba már negyedik alkalommal ellátogató Böjte Csaba ferences szerzetes a bazilikában megtartott szentmiséjén arra biztatott, hogy soha nem szabad feladnunk, a nehezebb körülmények között is küzdenünk kell a végsőkig. A labdarúgó-Európa-bajnokságot megnyerő spanyol válogatottat is felhozta példának, ők sem adták fel, az utolsó percig küzdöttek, aminek meg is lett a gyümölcse. Hangsúlyozta, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit gondolunk magunkról, és bármilyen feladat, amit Isten elénk állít, ránk van szabva, tehát meg lehet birkózni vele. Biztassuk, lelkesítsük, vigasztaljuk egymást – szólította meg a padsorokat színültig megtöltő publikumot Csaba testvér.

A már a szentmisén is közreműködő Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar újabb lélekemelő koncerttel örvendeztette meg a közönséget, visszatapsolták a fiatalokat, majd még a ráadásszámot követően is alig akarták elengedni az énekeseket. A régi székely himnusszal búcsúztatták ezt a felejthetetlen estét, és megteltek adományokkal a kosárkáik, hogy párját ritkító hangjukat még sokfelé elrepítsék a nagyvilágban.