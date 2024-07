1. "Kifizettem a betétdíjat, mégse veszi vissza az automata a palackot."

Az új REpontok, az italcsomagolásokat visszaváltó automaták kapcsán egy olvasónk tapasztalta, hogy a korábban is betétdíjas üvegeket, például azokat a borosüvegeket, amiknek a gyártó meghatározása alapján száz vagy százötven forint a betétdíja, az az automata se veszi vissza, ami a bolt mellett van, ahol a bort megvette, a palackjáért a betétdíjat kifizette. Mi a helyzet ezekkel?

Ilyen a többutas italcsomagolás betétdíjas palackjainak logója. Ezeket újratöltik

Forrás: Mohu



A Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az új hulladékgyűjtési rendszer felelőse, ezért a betétdíjas rendszer is hozzájuk tartozik. Megkerestük a témában a társaságot. Szakértője elmondta, hogy csak azokat a többutas betétdíjas üvegeket veszi vissza az automata, amelyekre rákerült az új logó. Ezeken nem kör alakot, hanem fekvő palackot formáznak a visszaváltást jelző nyilak. Ha olyan italt vettünk még korábban, amiért ugyan kifizettük a betétdíjat, de még nem került rá az új logó, azt kézi visszaváltással kell visszavennie annak az üzletnek, ahol az adott italt forgalmazzák.

Már korábbi cikkeinkben is írtunk az úgynevezett egyutas és többutas betétdíjas palackokról, és ezeket a kategóriákat úgy is megnevezhetjük, hogy vannak az egyszer használatosak és az újratölthetők. Egyutasnak azt nevezi a rendszer, amikor a visszagyűjtött betétdíjas italcsomagolásba nem kerül újra ital, nem töltik újra, hanem feldolgozzák, újrahasznosítják alapanyagát és úgy lehet belőle újra csomagolás. Arra ügyelni kell, hogy a többutas – a korábban is visszaváltható – termékeket csak ott lehet visszaváltani, ahol forgalmazzák azokat.

Ilyen az egyutas italcsomagolás betétdíjas palackjainak logója. Ezeknél a betétdíj egységesen ötven forint. Egyszer használatosak, újrafeldolgozásra kerülhetnek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

2. "Gyerekekkel kellett a boltban várakoznom az automatáknál, mert megteltek."

Láttunk olyan helyzetet, amikor a boltban több családnak várakoznia kellett, mert mindkét ott lévő visszaváltó automata megtelt. Olyan esetet is, hogy gyorsan jött egy eladó és gyakorlott mozdulatokkal pillanatok alatt kiürítette az automaták edényeit, új üres zacskókkal bélelte ki azokat.

3. "Kupacokban gyűlnek a nem visszaváltható palackok az automaták mellett. Így mire jó az új rendszer?"

A rendszer bevezetése előtt megvett palackokon még nem voltak rajta az új logók, ezeket nem volt érdemes azzal a szándékkal összegyűjteni, hogy majd pénzt kérjünk értük. Ha nem fizettünk értük betétdíjat, nem is kapjuk azt vissza.

Július 1. óta azt érdemes figyelni, hogy a megvett italcsomagoláson rajta van-e valamelyik visszaváltási logó. Azokat a műanyag flakonokat, fémdobozokat, üvegeket, amiken nincs ilyen, továbbra is a szelektív gyűjtőkbe tehetjük, hogy újrafeldolgozásra kerülhessenek. Ezeket össze lehet gyűrni, laposra lehet taposni, és nem a boltokba kell vinni. Szelektív gyűjtőedények sok családi háznál vannak, máshol gyűjtőszigeteket telepítettek, falvakban, városrészek tömbházai mellett, s ott vannak a hulladékudvarok is, ahol ezeket korlátozás nélkül lehet leadni.

Új a rendszer, gyakorlata élesben alig egy hónapja kezdődött el, türelmet lehetne még adni a vásárlóknak és a rendszert működtetőknek is.

Például megérthető, hogy ez a bolti eladóknak plusz feladatot ad. Drukkolunk, hogy beváljon a betétdíjas megoldás, hogy a visszagyűjtési, így az újrafeldolgozási arány is jelentősen megnőjön, kevesebb legyen az illegális lerakó, azok megszüntetése ne kerüljön pénzbe.

Már naponta több százezer italcsomagolás kerül vissza az új körforgásos rendszerben a vevőktől, biztosan túl vagyunk a tízmillión, lehet, hogy már jócskán. A legjobb pedig az lenne, ha eleve kevesebb csomagolóanyagot vinnénk haza.