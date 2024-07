A videót olvasónk készítette, aki a 71-es úton autózott a felsőörsi elágazót elhagyva Balatonfüred felé. Elmondta, összefüggő kocsisor haladt ebbe az irányba, nem is akart gyorsabban haladni, úgysem jutna előbbre. A fehér Škoda vezetője viszont másként gondolta, s előzésbe kezdett. De mi ebben a brutális? Az, ami most jön.

Veszélyes előzés a 71-es főúton

Fotó: olvasó

Még a Škodát is, miközben előzött – tehát nem volt szabad sáv – lassúnak találta egy váratlanul felbukkanó motoros. Tehát, és ez a lényeg, az autókat előző másik autót még megelőzte egy harmadik jármű! Ez volt a motor, a videón pedig látszik a manőver.

Mit lehet ehhez hozzátenni? Tömeg az általában forgalmas úton, mindkét irányban. Hőség, amikor sokan bizony könnyen elbambulnak, a reakcióidő megnő. Menőzés, amit – ki tudja, miért és kinek, de – nem lehetett kihagyni. Végül egy üzenet a motorosnak: öreg, hidd el, nem ettől vagy valaki. Üzenet az autósoknak: óvatosan, csak óvatosan, s gyakran nézzetek a visszapillantóra is, hátha… Üzenek a hatóságnak: csak keményen a saját és mások életét veszélyeztetőkkel szemben! Mert ez a manőver – több mint brutális, aki itt bemutatta, máshol is be fogja.