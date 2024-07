Szerinte az állam lehetőségei igen korlátozottak, főleg Magyarország, amely hozhat szabályokat ezzel kapcsolatban, de annak az érvényesíthetősége nemzeti szinten elég csekély lesz, hiszen csak az ország területén tud kiterjedni.

– Ha holnap betiltanánk Magyarországon, mondjuk, az Instagramot, annak bizony komoly társadalmi hatása lenne, hiszen ma már a társadalmi szokások részévé vált, és ez valószínűleg így is fog maradni – tette hozzá.

Az elsődleges felelős az, aki közzétesz egy tartalmat

Szóba került más mellett a DSA, a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet. A moderátor felvetette: ki tartozik felelősséggel, kit nevez meg ez a rendelet felelősnek, hogyha ezeken a különböző közösségi médiai platformokon – Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube – jogellenes tartalmak jelennek meg?

– A felelősségi rendszer összetett, és egyfajta hagyományos felelősségi rendszert követ le ilyen formában a DSA-rendelet is. Az elsődleges felelős az, aki közzétesz egy tartalmat – mondta Tuzson Bence. – Ha, mondjuk, a Facebookon valaki egy jogellenes posztot közzétesz, akkor annak az elsődleges felelőse az, aki ezt közzétette. Másodlagosan persze, hogyha tudomást szerez róla valamilyen formában, maga a szolgáltató.

Az igazságügyi miniszter szerint most abban a stádiumban vagyunk, hogy egy új dolgot próbálunk meg jogilag szabályozni. Részsikereket lehet, hogy fel fog tudni mutatni ez a szabályozás, de nagy sikereket nem. Azonban nemzeti szinten itthon is vannak problémák, elég csak az online csalásokra gondolni. Ezek az új eszközök a hagyományos jogterületeknek a határait is fellazítják.

Ennek a világnak a következménye az is, hogy olyan büntetőügyek álltak elő, amelyekben 80–100 terhelt van, ezért a mesterséges intelligencia alkalmazásának szerinte óriási lehetőségei vannak az igazságszolgáltatás teljes területén. Ez egy érdekes terület lesz még a következő időszakban, mint ahogyan a következő éveknek a jogi szabályozása is, de szerinte a társadalmi viszonyok jelentős részével kapcsolatos kérdéseknél is folyamatosan elő fog kerülni a mesterséges intelligencia kérdése.