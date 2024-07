A múlt héten Gdyniában megrendezett 29er Európa-bajnokság alatt került sor a legnépszerűbb kétszemélyes ifjúsági hajóosztály nemzetközi osztályszövetségének éves közgyűlésére, melynek során Cserép Csabát újabb négy évre alelnökké választották. Aktuális témákról és a következő időszakra szóló tervekről kérdeztük.

– Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb történései a 29er hajóosztály háza táján, illetve milyen feladatokat láttál el a most lezárult ciklus során?

– A nemzetközi osztályszövetség elnökségéről tudni kell, hogy teljes tisztújítás nem történik egyetlen közgyűlésen sem, hiszen a tisztségviselők ciklusai egymáshoz képest két évvel el vannak tolva. Így most az én alelnöki pozícióm került újbóli kiírásra, illetve a hajóosztály pénzügyeiért felelős tisztségviselő posztja. Ez utóbbit David Campbell James kollégám folytatja tovább a következő négy évben is. Az elmúlt időszakban fontos változások történtek a nemzetközi osztályszövetség vezetőségében. Létrehoztunk egy ügyvezető igazgatói pozíciót, így „fedélzetre lépett" Pippa Kenton-Page, korábbi 29er Európa- és világbajnok, a pekingi olimpiai játékok aranyérmes versenyzője Yngling osztályban. Versenyzői múltja, illetve a Dubai Offshore Sailing Clubban végzett oktatói/ versenyszervezői tapasztalatai alapján kiváló jelöltnek tűnt, és azóta is nagyon profin tartja kézben az osztály ügyeit. Tavaly köszönt le elnöki posztjáról Joan Mollerus, aki hosszú éveken keresztül dolgozott a 29er osztályért, nélküle nem tartana itt a nemzetközi szinten első számú kétszemélyes ifjúsági osztály. Joan helyét Peter Lübeck vette át. A nemzetközi osztályszövetség korábbi elnöke, majd hosszú éveken keresztül a technikai bizottság elnöke, Barry Johnson nyugdíjba vonult, az osztály neki is rengeteget köszönhet.

Forrás: BYC

Áttérve a saját feladataimra, az elmúlt négy év során több komoly projektet is sikerült befejeznem, ezek közül kettőt emelnék most ki. Létrehoztunk egy olyan, több lépcsőből álló minőségbiztosítási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy csak azok az osztályszabályzatot érintő módosítások kerülhessenek a közgyűlés elé, amelyek megfelelően megalapozottak, valóban a vitorlázók érdekeit szolgálják, és megfelelő módon le vannak tesztelve. A másik, amire nagyon büszke vagyok, hogy többéves tervezés után sikerült végre útjára indítanunk a 49erFX Open Series versenysorozatot, amely kimondottan a 29er és 49er osztályok közötti váltást segíti elő. Ennek a versenysorozatnak már az első szezonjában lesz hazai forduló, és a közelmúltban már magyar sikerekről is beszámolhattunk.