A család 1956-ban Kaposvárra költözött, fiuk 1968-ban került vissza Nemesgulácsra, az akkori gépállomásra, főmérnökként. Az üzemben nagyon aktív sportéletet alakított ki kollégáival, ezért felkérték, hogy vállalja el a sportköri elnöki tisztséget. A falu sportját akkoriban a focicsapat jelentette, amely a járási bajnokság utolsó osztályában vitézkedett. Öltöző nem volt, szerelés is csak egy garnitúra. Az első feladat az volt, hogy öltözőt építettek társadalmi munkával. Készült vendégöltöző, zuhanyzó, szertár, öltöző a játékvezetőknek és mosdó is. Később újrafüvesítették és alagcsövezték a pályát, készítettek önjáró hengert a pálya karbantartásához. Körbekerítették és az országút felől külön kerítést készítettek. A focicsapat minden évben egy osztállyal feljebb került, és végül a megyei I. osztály meghatározó csapata lett.

Csom János vehette át a Nemesgulácsért érdemérmet a falunapon

Fotó: önkormányzat

Ebben a megyei bajnokságban szerepelt a sakkcsapatuk is, 12 táblán. Az iskolában Székely János sakkszakkört vezetett és Csom János aktív tagja volt az akkori asztalitenisz-csapatnak is, amely minden évben megnyerte a járási bajnokságot. Legjelentősebb tevékenységüknek azt tartja, hogy szintén társadalmi munkában a focipálya mellett egy valódi sportkomplexumot alakítottak ki 110 méteres, hatsávos futópályával, röplabda-, súlylökő-, magasugró és távolugró pályával, a szabványoknak megfelelően, vörös salakos borítással. Emellett építettek még egy bitumenes kézilabdapályát is. A sportpályákat akkoriban gyakran használták települések közötti és téeszen belüli sportversenyekre. Csom Jánosnak ma is szívfájdalma, hogy mindezt az utókor hagyta elveszni. Talán a fájdalmon enyhít, hogy pályázati támogatással itt készült el a település közösségi központja, a Közösségi- és rendezvénytér a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával, melynek harmadik fordulójának eredménye épp most valósul meg egy fitneszpark telepítésével. Csom János közel 20 évig végezte sportos feladatait, az utolsó években Székely János segítségével. A sportkör irányítása mellett mások közreműködésével, összefogásban dolgozott a vezetékes víz és gáz bevezetésén, a szennyvízcsatorna megépítésén. Régen tanácstagi, 1990 után egy cikluson keresztül önkormányzati munkát végzett, egy ciklusban alpolgármesterként dolgozott, de soha, semmilyen munkáért nem fogadott el díjazást.