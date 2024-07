Az átadáson, melynek házigazdája Sváby András televíziós műsorvezető, újságíró volt, beszédet mondott Bolgár György tulajdonos, Hebling Zsolt polgármester, Gerendai Károly vállalkozó, Rácz Jenő sztárséf és Dárdai Miklós kikötővezető.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A létesítmény a Balaton legmodernebb szolgáltatásait kínálja és kiemelkedően környezetkímélő. Az YYC és a Costes Group egy új étterem nyitásáról is megállapodott. A körpanorámás étterem Rácz Jenő Michelin-csillagos séf vezetésével indul majd, a balatoni hangulathoz illeszkedő, minőségi ételekkel, elérhető árakon.

A kikötői beruházást az erre a projektre alapított YYC Kft. valósította meg, teljes egészében önerőből. Az építkezés 2022-ben indult, a kivitelezésénél alkalmazkodtak a balatoni élővilághoz. A klub a nevét az Y alakú belső öbölrészről kapta. – Alsóörs nagy hagyományokkal rendelkezik a hajózás, vitorlázás terén. Ehhez méltó módon járul hozzá a világszínvonalú kikötő, amely településünk büszkesége lett, hozzájárulva fejlődésünkhöz, jelentős gazdasági, turisztikai előnyeivel, hangsúlyozta Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere. – A természet, a hajózás, a balatoni életérzés, a kiemelkedő szolgáltatások, valamint a minőségi vendéglátás találkozik Alsóörsön. A hatalmas, tágas területek, a tóra kiterjedő horizont, a többhektáros park növényzete egyedi hangulatot kölcsönöz, mondta Janák Enikő az YYC képviseletében.

A területen medencék, tenisz- és röplabdapálya, grillsarok, játszótér, parkolók is találhatók. A kikötő a hagyományos balatoni vitorlásokon túl a 40 lábnál nagyobb hajóknak és katamaránoknak is helyet ad, de alkalmas 65 elektromos hajó befogadására is, gyors áramvételezéssel. A kikötőhelyeket egyéni elszámolásos okosrendszerekkel szerelték fel, és a klub autóparkolójában is kiépítettek elektromos töltőket. A hajósok egymás között, csendes környezetben tölthetik el idejüket. Színvonalas hajószerviz is működik, 16 tonna teherbírású daruval. A kikötő területén a Costes Group pop-up büféje szolgálja ki az embereket.

– A Rácz Jenő nevét viselő, körpanorámás étteremben lesznek majd házias, magyaros fogások, steakek, olaszos tészták, könnyű saláták. Cél, hogy a környék lakóinak is megfizethető, népszerű termékeket adjunk, de a Costesre jellemző színvonalon, fogalmazott a sztárséf. Gerendai Károly kiemelte, komplett gasztronómiai koncepció megvalósítása a cél. – Egy lazább, szélesebb közönséget célzó komplexumot álmodtunk meg, amelybe a bárzongoristás koktélbár, illetve a szendvicseket, süteményeket árusító kávézó is belefér. A partnerségnek azért is örülök, mert nagyra becsülöm a magánerős beruházást, a környezettudatos gondolkodást, mellyel illeszkednek a törékeny balatoni ökológiai környezetbe, vélekedett.