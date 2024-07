Ez a remek baráti kapcsolat talán öt éve kezdődött – mondja Kellerné Szász Anikó, a berhidai kertészkedők vezetője. Az egerszegi egyesület akkor volt ötvenéves, aztán elértük mi is ezt a szép kort. Már az első látogatásokkor egy húron pendültünk, élveztük az együtt töltött időt, a tapasztalatcserét. Zalaegerszegi barátaink véletlenül sem hagynák ki a mi magbörzénket, mert, mint mondják, sok remek szaporítóanyagot szereznek be nálunk, s a kertészkedésben sokat tanulunk egymástól. Persze, egy kisebb kirándulás, a helyi és a közeli nevezetességek megtekintése, a vendéglátás és a jóízű beszélgetések is beleférnek ezekbe a látogatásokba – nyilatkozta a Berhidai Kertbarát Kör vezetője a berhidaihirek.hu oldalnak.

Szakmai eszmecsere, vendéglátás és egy ígéret, ezt kapták egerszegi barátaiktól a berhidaiak az együtt töltött napon

Fotó: Berhidai Kertbarát Kör



Tapasztalatcsere és szórakozás együtt

Zalaegerszegen a helyi kertbarátok egy családias vendégházba szállították vendégeiket, ahol a bőséges reggeli után veterán repülős és ejtőernyős tagjuk mesélt kalandjairól, majd az egyesület vezetője, Mrákovics Miklósné Marika saját versével köszöntötte a berhidaiakat. A találkozáson elsősorban a beszélgetésre helyezték a hangsúlyt, de egy hosszabb séta is belefért, melyen egy levendulaültetvényt is megcsodáltak.

Nem maradt el a szakmai eszmecsere sem, a zalaegerszegiek beszámoltak arról, miként teljesítettek kertjeikben az idei, berhidai magbörzén beszerzett szaporítóanyagok, és a vegyszermentes növényvédelemről is megosztották a tapasztalataikat, valamint szó esett arról, milyen termésre számítanak. A vendéglátásból nem maradhatott ki a pörkölt mellé kínált házias zalai dödölle, mint ahogy az ének és a humor sem. A zalaegerszegi házigazdák vicces produkcióval nevettették meg a berhidai kertbarátokat, majd azzal az ígérettel köszöntek el, hogy legközelebb ők látogatnak el Berhidára.