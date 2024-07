Az esemény július 20-án, szombaton lett volna.

A következő időpont vasárnap, a végleges döntés pénteken várható

Fotó: Archív / Nagy Lajos



Az biztos volt, hogy a Balaton vizének hőmérsékletével nem lesz gond, de a várható szél és a hullámzás még befolyásolhatta a döntést.

"A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 42. Lidl Balaton-átúszást 2024. július 20-án NEM tartjuk meg! A szombatra várható bizonytalan időjárás miatt az átúszás tervezett új időpontja július 21. A vasárnapi megrendezésről a végleges döntés péntek délben születik meg." - közölték csütörtökön a szervezők.

Már korábban kiderült, hogy elérte a 12 és fél ezres létszámlimitet a 42. Lidl Balaton-átúszásra jelentkezők száma, így a szervező Budapest Sportiroda szerda reggel 9-kor lezárta a nevezést.

A nevezők idén is három erőpróba közül választhattak: a legtöbben a klasszikus, 5,2 kilométeres távon próbálják ki magukat, vagyis Révfülöpről indulva átúsznak Balatonboglárra, akik ezt még soknak gondolják, a 2,6 kilométeres féltávra neveztek. Az úszás mellett évről-évre egyre többen jelentkeznek a Balaton-áthúzásra, vagyis SUP segítségével teljesítik az északi és déli part közötti 5200 métert.

“A nyár kezdete óta érezhető volt a kiemelt érdeklődés, és be is jött a jóslatunk, előzetesen minden induló hely elfogyott a 42. Lidl Balaton-átúszásra, helyszíni nevezésre nincs lehetőség” - mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.