A június 9-i választások idején Bakonybélben sokan elmentek szavazni, a választásra jogosult 932 személyből 637 részt vett ezen az alkalmon. A jelenlegi polgármesterre 85,69 százalékuk adta le a voksát, így továbbra is Márkus Zoltán marad a faluvezető. Az új önkormányzati képviselő-testület október 1-jétől három régi és három új taggal folytatja tevékenységét. Júniusban a Bakonybéli Tájházban megnyílt Szabó Gyula helyi festőművész tárlata, amely novemberig tekinthető meg. Hujber László bakonybéli mezőőr tájékoztatása szerint a jó időjárásnak köszönhetően a szokottnál korábban kezdődött a szénakaszálás a Bakonyban. A réteket szénabálák tarkítják, a szántóföldeket már szalmabálák. Ez jó hír. Az azonban nem, hogy a Szent-kút forrásmedencéjébe ismeretlenek nagy mennyiségű követ és karvastagságú faágakat dobtak, amik eltömítették a források kifolyóját.

A bakonybéli Szent-kút, ahol a kápolna előtt három forrás fakad, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba. Ezt dugították nemrég el, de fotónk még korábban készült róla

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Három forrás fakad a kápolna előtt, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba Bakonybél Szent-kúton. Gyönyörű hely ez, itt van a XIX. század végén elkészült 14 képből álló stáció és a szikla tetején található kálvária Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. A források táplálta tavacska mellett pedig a Szent Gellértet és egy szarvasborjút ábrázoló szobor áll.

„Áldozóhely volt. Szentély. Pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab a hajdani falakat. Most csak hely. Fű, fa és bokor tenyészget csöndjében. Élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer. Akármikor jössz, itthon van az Isten.” – ez a Kányádi Sándor-idézet fogadja a sétálót a bakonybéli Borostyán-kútnál. A Szent-kútnak is nevezett helyről, kápolnájának környékéről nem lehetne érzékletesebb leírást adni. Legendák övezte, múltat, szentek életét idéző csodás természeti környezet, kikapcsolódáshoz, nyugodt elmélyüléshez, elmélkedéshez, elcsendesedéshez ideális. A falu központjától, a bencés monostortól mintegy nyolcszáz méterre található, a közelmúltban régészek folytattak itt ásatást. Ugyanis írásos emlékek szerint is itt töltött remeteségben éveket a béli monostort alapító Szent Günther és később a vértanúhalált halt Szent Gellért. Az emlékezetük ápolása jegyében emelt kápolna környékét a falu összefogásával állították helyre 1996-ban, ekkor duzzasztották tavacskává a források vizét, alakították ki a parton a pihenőparkot, ami 2009 óta Veszprém megye hét természeti csodájának egyike – emeli ki a bakonybéli önkormányzat a honlapján, ahol részletesen is bemutatja a sétálóhelyet.