Sümegen már hagyománya van a polgárőröknél a kutyák képzésének. 2017-ben Magyarországon első ízben Sümegen vizsgáztattak kilenc járőrkutyát.

Magyarországon elsőként képeztek személykereső- és követő polgárőr szolgálati kutyákat Sümegen a hétvégén. A résztvevő polgárőrök a sümegi Pannon parkban zárták a programot vasárnap

Fotó: Szijártó János / Napló

Erről Molnár Zoltán, az OPSZ Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozat elnöke tájékoztatta munkatársunkat a háromnapos oktatás, képzés végén a Pannon parkban. Mint elmondta, akkor kilenc négylábú tett vizsgát, a mostani alkalommal pedig szintén Magyarországon elsőként személykereső és -követő kutyákat képeztek. – Ez az első lépés volt ahhoz, hogy a polgárőrség is rendelkezzen ilyen ebekkel. Az ötlet szakmai helyettesemtől, Frigyer Lászlótól származik, a helyszínt pedig nagy örömünkre immár sokadszorra a sümegi önkormányzat biztosította, s magát a programot is támogatta. A három nap során alapképzés történt, ami után teljesítménybírálaton estek át a polgárőrök és kutyáik, hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban is alkalmazhassák – hangsúlyozta Molnár Zoltán.

Végh László polgármester és Molnár Zoltán az önkormányzat és az Országos Polgárőr Szövetség példaértékű együttműködéséről beszéltek a képzés befejezése után

Fotó: Szijártó János / Napló

Végh László polgármester úgy fogalmazott, hogy a polgárőrök nagyon fontos szerepet töltenek be a város életében, az meg egy külön szerencse, hogy a sümegi származású Molnár Zoltán nem feledkezett meg róluk, hiszen neki köszönhetően lassan Sümeg lesz a kutyás polgárőrképzés fővárosa.

Végh László hozzátette, több lelkes sümegi kutyabaráttal – köztük Nagy Miklóssal – a közelmúltban indították el a városban a Mancs-programot.

– Ez persze nem kapcsolódik közvetlenül a polgárőrséghez, de a kutyás társadalmat nagyon is érinti Sümegen. A kedvtelési célú kutyatartás reneszánszát éli, és egész iparágak épülnek rá. Nagy öröm látni, hogy egyre többen sétáltatják házi kedvenceiket, s ehhez kapcsolódva itt a Pannon parkban megújítjuk az egyébként közkedvelt kutyafuttatót – mondta a polgármester.

A háromnapos programot vasárnap délután illegális szemétlerakók felderítésére irányuló akcióval zárták a résztvevők Sümeg külterületein.