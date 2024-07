A kapolcsi Jókai utca 6. szám alatt található Éltető völgyben kézműves termékek és finomságok között válogathatnak az érdeklődők. Ráadásul A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkező termelőkön és szolgáltatókon keresztül bárki megismerheti a Balaton-felvidék helyi jellegzetességeit, kincseit és értékeit.

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület idén is sok érdekességgel, programmal várta az érdeklődőket a Művészetek völgyében. A képen az önkéntes segítőkkel kiegészült stáb látható

Fotó: Szijártó János/Napló

Amint azt Orbánné Polgár Zsanett udvargazda kérdésünkre elmondta, a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyesek termékeinek és szolgáltatásainak színes kavalkádjában őstermelők, kistermelők, kézművesek kínálják portékáikat. Több más mellett sajt, tökmagolaj, kerámia, friss gyümölcs, méz, bor, kozmetikum szerepel a kínálatban. Van az udvarban fafaragó, és minden délután kézműves-foglalkozás várja a jelentkezőket A Vidék Minősége védjeggyel rendelkező kézművesek, alkotók közreműködésével. Volt már kavicsfestés, agyagozás, és fürdőgolyót is készíthettek a résztvevők.

A Csigaház udvarán minden délután kézműves-foglalkozás várja az érdeklődőket

Fotó: Szijártó János / Napló

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület áprilisi közgyűlésén Kovács Szilvia személyében új munkaszervezet-vezetőt választottak, aki július elsejétől tölti be munkakörét, így a Művészetek völgyében már vele is találkozhattak a Csigaház udvarának vendégei. Mint elmondta, korábban állandó látogató volt a Művészetek völgyében, s ilyenkor mindig betért az Éltető völgy udvarába, amit most más nézőpontból ismerhetett meg. Mint kifejtette, az udvarban a népi játékok és a táncház meglepően nagy érdeklődésre tartott számot, s szervezőként öröm volt látni a látogatók felhőtlen szórakozását, a sok boldog arcot.