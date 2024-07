Számunkra, munkánk során, vagy inkább kapcsán is. Az olyan pillanatok, amikor különböző helyeken járva bukkanunk rá bizonyos témákra, melyek – ha nem is a lábunk előtt hevernek, de – léteznek. Olyan helyek, melyeket mások, olvasóink számára is izgalmasnak vélünk bemutatni. Persze mindehhez információkra van szükség, tudni azt, miért éri meg rászánni egy plusz órát, felkutatni, fotózni látványos, érdekes, vagy épp alig ismert helyet, épületet, objektumot. Ha minden sikerül és időnk is van, az ehhez hasonló kalandokban mindig és szívesen részt veszünk. Örülünk, ha szélesebb körben megismerik mások, és bennünket is lázba hoznak.