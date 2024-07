A fentiekkel kapcsolatos sajtótájékoztatón Abonyi János rektor örömteli, de küzdelmes felvételi eljárásról szólt. – A képzések iránt nő az érdeklődés a felnőtt korosztály körében is, emiatt csúcsra van járatva az egyetem az államilag finanszírozott képzéseknél. De úgymond kimaxoltuk a gazdaság- és társadalomtudomány területeit, és komoly fejtörést okozott az átalakult felvételi rendszer is. Minden intézmény más-más többletpontot ad hallgatóinak, így az intézményi pontok nem összehasonlíthatók – hívta fel a figyelmet, majd elmondta, meghirdettek egy új ösztöndíjrendszert, mely a tanulmányaikat csak állami finanszírozásban megvalósítani tudó hallgatók terheit csökkenti.

Abonyi János rektor örömteli, de küzdelmes felvételi eljárásról szólt. A képen Decsi Péter, Fehérvölgyi Beáta, Molnárné Barna Katalin, Abonyi János, Gál Balázs, Bodnár Éva, Rostási Ágnes és Süle Zoltán

Fotó: Benkő Péter/Napló

Molnárné Barna Katalin oktatási rektorhelyettes a képzési portfólió fejlesztéséről szólt, mely igazodik a munkaerőpiac és a társadalmi környezet elvárásaihoz. A slágerszakok mellett új irányokba is elindultak, az új szakok némelyike nagy vonzerő. – Kihívás a tananyag kidolgozása, hiszen jelentős a harminc év feletti hallgatók aránya. Az önköltséges képzések iránt is nő az igény, a pontszámítási rendszernél pedig olyan stratégiából indultunk ki, hogy az adható pluszpontok ne a könnyebb bekerülésről, hanem a pluszteljesítményről szóljanak – hangsúlyozta.

Idén nemcsak a hallgatók vizsgáztak, de az átalakult felvételi rendszer is

Gál Balázs oktatási igazgató konkrét számokat ismertetett. Elmondta, 1605 fő nyert felvételt a 2024/2025-ös évre. – Nemcsak a hallgatók, de az átalakult felvételi rendszer is vizsgázott. A Pannon Egyetem viszont megtartotta értékorientáltságát, mert nemcsak felvenni szeretnék a hallgatókat, hanem azt is, hogy hogy oklevelet szerezzenek. Több mint 1400 hallgató a veszprémi képzési helyen tanulhat, 830 nappali és mintegy 770-775 hallgató levelező vagy távoktatási munkarendben nyert felvételt.

Fehérvölgyi Beáta, a gazdaságtudományi kar dékánja elmondta, 305 hallgatót tudtak felvenni, közülük 126 fő állami ösztöndíjas. – Mesterszakoknál jelentős átalakítást hajtottunk végre nemzetköziesítési törekvésünk miatt. Új alapképzési szakként indul az üzleti adattudomány szak, mely csak a Pannon Egyetemen érhető el – összegezte a dékán, majd újításokról, új tárgyak elindításáról, „ráncfelvarrásokról” szólt, melyeket megtettek, hallgatva az idők szavára. S mivel sok hallgató nem jutott be a képzésre, új ösztöndíjprogramot is alapítottak a Pannon Egyetemért Alapítvány segítségével. Ez az önköltségcsökkentő támogatás három képzési helyre vonatkozik, az önköltségi díjból ad kedvezményt átlagosnál jobb eredményt elérő, de nehéz sorsú hallgatóknak egy éven át.

A Zalaegerszegi Egyetemi Központba száztizenegyen nyertek felvételt. – Minden államilag támogatott férőhelyünket betöltöttük – hangsúlyozta Decsi Péter megbízott főigazgató –, örülünk, hogy elindulhat a legtöbb képzés, önköltséges képzéseink pótfelvételi eljárásban is elérhetők. Az egyetem kétszáz duális partneréből százhúsz található Zalaegerszegen és térségében, ezért duális formával támogathatók az önköltségi díjak, a kollégiumi férőhely garantált.