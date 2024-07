A Gyárkert Kultúrpark délután ötkor nyitotta kapuit, folyamatosan zajlottak a különböző, az egyetemi élettel kapcsolatos, szórakoztató köntösbe bújtatott programok kora estig, amikor a Pannon Egyetem rektora, Abonyi János köszöntötte a résztvevőket. „Hogy néha elakad a szó, de lenne mondanivaló / A feszültség a levegőben kézzel fogható / De nincs még egy ilyen pillanat, ami hozzáfogható” – az idézet már a hamarosan kezdődő Valmar-koncert egyik dalszövegére utalt, de azon túlmutatva másra is. A nagy pillanatra, amikor kiderül, felvettek vagy nem vettek. Ezt várta mindenki.

Felvettek, nem vettek? Abonyi János köszöntője után máris kiderült

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Sokaknak a feszültség most még valóban kézzelfogható – kezdte beszédét a rektor. – Miután feldolgoztátok az érettségi, a felvételi feszültségét, éljétek meg azt az örömteli pillanatot, melyben az álmatlan éjszakák, a befektetett energia sikerré válik – kívánta. – A Pannon Egyetem minden segítséget megad hallgatóinak, a kiváló képzés mellett olyan ösztöndíjakat is biztosít, melyek a költségtérítéses képzés résztvevőinek is elérhetőek. Ha pedig kiderül, hogy valakit nem vettek fel, pótfelvételi eljárásban is számíthat az intézmény támogatására – biztatott, de hozzátette, az egyetem csak egyetlen a sok dolog közül, ami boldoggá tehet, a diploma önmagában nem garancia. S előfordulhat ez a helyzet is – utalt újra egy Valmar-dalszövegre a rektor: „...Bocsi anya, nem lett egyetem / De amit csinálok, azt én szeretem... / ...Összeraktam magamnak egy álomvilágot / Amit anno bennem senki se látott... / ...Tudom a célom az messze van még / De utakat törünk, és látjuk a fényt... / ...Álljunk meg ott, ahol pihennünk kell / De induljunk tovább, sose adjuk fel…”

Délután a Pannon Challenge pecsétgyűjtő játék zajlott, majd #Csakapannon címmel interaktív élménybeszámolót tartottak jelenlegi hallgatók, fellépett az SMS zenekar, majd Jocó bácsi és a Pesti Magyar Színház Úristen, felvettek! És mi van, ha nem?! címmel iskolaszínházi jeleneteket adott elő. Később Warm up DJ Breda Bia keverte a zenét, turbózta a hangulatot, ekkor már óriási tömeg nyüzsgött a színpad előtt-mellett és mindenhol.