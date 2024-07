Smidhoffer Eszter, az Eötvös Károly Könyvtár munkatársa arról tájékoztatott, hogy ebben az évben több középiskolában kérdőívet töltöttek ki a francia nyelvet tanuló középiskolások, hogy milyen francia nyelvű filmek érdekelnék őket. Az ingyenes programon regisztrált olvasók vehetnek részt, és a könyvtár állományában lévő filmeket mutatják be. Érdekesség, hogy a Coco Chanel- és Édith Piaf-filmeken több mint 60 résztvevő volt.

Pillanatkép a Társalgási Klub életéből

Fotó: olvasó/Smidhoffer Eszter

– Vetítettek filmet már a klubtagok javaslatára is. Az Egy férfi és egy nő című film vetítése után kérték, hogy vetítsék le a folytatást is, az Egy férfi és egy nő 20 év múlva című filmet – emlékezett vissza Kenyeres Ildikó, a klub vezetője Smidhoffer Eszter kérdésére. A Francia Intézettel nagyon jó kapcsolata volt a részlegnek, köszönhetően az ottani médiatár vezetőjének, Majoros Ottónak. Tőlük évente francia nyelvű könyvadományokat is kapott a Francia Klub. Előfizettek a könyvtár részére minden évben három francia nyelvű folyóiratra, emellett kiállítási anyagokat adtak kölcsön. Az egyik bemutató megnyitóján Mihalovics Árpád professzor mondott beszédet, aki a Pannon Egyetem francia szakának volt az alapítója, tanszékvezetője. A Francia Klub mellé évekkel később, 2017-ben elindult a Francia Társalgási Klub is. A megalakulás a Lovassy László Gimnázium német nyelvi lektora, Melanie Wrede közreműködésével történt, aki egyben francia nyelvszakos tanár is. Rendszeresen 6-8 fő vesz részt a klub összejövetelein, ahol mindig jó a hangulat, összeszokott társaság van jelen, de időnként új emberek is csatlakoznak.

– Korábban jó kapcsolat volt a gyenesdiási nyugdíjas franciákkal, akiket elhívtunk Veszprémbe és francia nyelvű idegenvezetéssel bemutattuk nekik a városunkat – ismertette Kenyeres Ildikó. A társalgási klub vendége volt még Márfi Gyula emeritus veszprémi érsek, aki francia nyelven mesélte el érdekes életét. Megtisztelte jelenlétével a Francia Klub programját a Maine-et-Loire Megyei Önkormányzat delegációja is. Többek között volt francia nyelvű író-olvasó találkozó Grégoire Polet kortárs frankofón íróval, aki a könyveiből ajándékozott is a francia részlegnek. A Vetési Albert Gimnázium diákjai nagy élvezettel hallgatták a szerzővel való beszélgetést. – Az Otthonunk – Home című 2009-ben készült francia dokumentumfilmet vetítettük le egy vetésis osztálynak francia nyelven. A gyönyörű képi világgal rendelkező filmnek Luc Besson volt a producere – mesélte Ildikó.