A rendezvénysorozat keretében a Pápai járás polgármesterei mesélnek településükről. A havi rendszerességgel ismétlődő rendezvény célja, hogy a pápaiak megismerjék a járás falvait, valamint hogy a polgármesterek egymástól átvegyék a náluk is használható falufejlesztési gyakorlatokat, és élni tudjanak más falvak polgármestereinek tapasztalatával. Pápateszér, Nyárád és Kiscsősz után ezúttal Ganna kapott bemutatkozási lehetőséget. Az eseménynek ezúttal nem a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, hanem a gannai Esterházy Templom és Mauzóleum adott otthont.

A gannai asszonykórus rövid műsort adott a templomban

Fotó: Haraszti Gábor

Az érdeklődőket Molnárné Péterfalvi Zsuzsanna nyugalmazott iskolaigazgató, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság Fészek Társaskörének vezetője köszöntötte, majd a falu polgármestere adott áttekintést a település történetéről 1171-től egészen napjainkig.

– Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kicsi település, mint Ganna lehetőséget kapott a bemutatkozásra – mondta Nagy Ottó, a falu vezetője. – A gannai mindennapok életébe igyekszem bepillantást engedni a hozzánk ellátogatóknak, külön kiemelve a nemzetiségi létünket, Istenbe vetett hitünket, hiszen a gannaiak nagyon vallásos emberek. Jó példa erre, hogy szinte minden ünnepünk előtt istentiszteletet tartunk. S ha már programok, Gannán ebből is van bőven. Amióta polgármester vagyok, minden év januárjában a lakókhoz eljuttatunk egy naptárat, mely egyben programterv is, azon minden rendezvényünk időponttal össze van gyűjtve, ebből nagyjából harminc van egy esztendőben. A legnépszerűbb eseményünk természetesen a falunap, de a nemzeti ünnepeinken, a nemzetiségi napon, a disznóvágáson, a libanapon, az új kenyér ünnepén vagy épp a búcsúban is sokan vesznek részt. Nem fesztiválokban gondolkodunk, nem akarunk mi nagy tömeget, ezekre az eseményekre a falubelieken kívül az elszármazottakat hívjuk meg, és az ilyen alkalmakkor együtt tudunk gondolkodni, beszélgetni, mulatni – emelte ki a polgármester.

A rendezvényen fellépett a helyi asszonykórus, a Gannáról szóló film vetítését követően az érdeklődők megtekinthették az Esterházy-család mauzóleumát is.