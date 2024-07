Nagyvázsonyt, a plébánia udvarát választották helyszínül. Balról Stachó Katalin

Fotó: Fülöp Ildikó

Sikerült egy balatonkenesei nevelőszülővel, Stachó Katalinnal is beszélgetnünk, aki elmondta, nagyon várták ezt a napot. Ők egy másfél éves és egy öt hónapos gyermeket nevelnek. – Tizenhárom éve vagyok nevelőszülő, tizenkét gyermeket adtam örökbe, s ahogy ők megkapják családjukat, hozzám érkezik az újabb feladat, egy másik gyerkőc, akit addig nevelek, amíg sorsa nem rendeződik. Ez lehet hazakerülés vagy örökbefogadás – tudjuk meg, majd Barbarics Györgyi hozzáteszi, a közösségben fő prioritás, hogy az utógondozott fiatalokat is maximálisan támogassák. – Vannak fiataljaink, akik még a betöltött tizennyolcadik életévük után is utógondozásban élnek tanulmányaik befejezéséig a nevelőcsaládban. E törődés eredményeként megállják helyüket, szakmát, érettségit, egyetemi végzettséget szereznek, s felnőttként is visszatérnek a nevelőszülőkhöz. Komoly, erőteljes kapcsolat marad ez.

A közösségben élő fiatalok találkoztak sorstársaikkal

Fotó: Fülöp Ildikó

A törvény szerint egyébként huszonegy éves, ha különleges szükségletűként született, huszonkét éves koráig maradhat a gyermek a nevelőszülőnél, illetve tanulmányai befejezéséig.