A csoport a Thury-vár mögött kezdte a sétát, ahol elsőként az egykori Rejcsúr történetét ismerhették meg. Megtudhatták egyebek mellett azt is, hogy a név a német Reitschule, vagyis lovarda szóból származik, ami feltehetően a Zichy-családnak a vár északi részén építtetett lovasiskolájára utal. A következő állomás a Thury-vár előtt található Mária-kút és a szoborcsoport volt, ahol többek között elhangzott: a barokk alkotást vélhetően Thomas Walch kőfaragómester készítette 1733-ban. Központi alakja Szűz Mária, mellette Nepomuki Szent János és Szent Flórián szobra áll. A helytörténeti séta érintette emellett a Gárdonyi Géza utca, illetve a Béke utca sarkánál lévő táblákat is, ahol további érdekes adalékokkal szolgált Várpalota történelmi és épített örökségéről Budai László, valamint a korabeli bányászéletről személyes emlékein keresztül Buzási István.

– Várpalota egy nagyszerű város, amelynek szép története van. Ezt hivatott bemutatni a programunk, amelyre minden korosztályt nagy szeretettel várunk. A fiatalokat is, akikhez egyébként iskolai keretek között is próbálunk eljutni, hiszen több alkalommal is rendhagyó helytörténeti órákat tartottunk a várpalotai oktatási intézményekben – mondta el lapunknak Juhosné Vavró Zsuzsanna, a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület elnöke.

A belvárosi sétán a Várpalotai Bányász Kórus tagjainak előadásában egy csokor bányászdal is felcsendült, kiváló hangulatot adva ezzel az estének.