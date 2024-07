4. Angolpark a városközpontban

Kis nyulat látott beugrani galagonyabokor alá Zirc főterén egy kutatója, aztán meg is figyelte a Bakonyban lassan újra elszaporodó állatfaj egyedét és családját. Nem volt nehéz dolga, hiszen városközpontban tehette ezt, épp ott, ahol a természettudományi múzeum is van. Valószínűleg ezt a nyuszit videóztuk le mi is autóból, amikor a ciszterci apátságnál a 82-es főúton cikázva szaladt előttünk, és épp csak megúszta, hogy elüsse egy munkásokat szállító busz. Azóta lehet, hogy beköltözött a Zirci Ciszterci Arborétumba.

Videónk a páratlan körpanorámáról a Papodról: